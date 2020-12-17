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17.12.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата назвала проблемы экологических информационных госсистем

Текст: Алексей Дуэль
Государственные информационные системы в сфере экологической безопасности пока не могут служить эффективным механизмом достижения целей стратегии экологической безопасности России. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты после завершения анализа факторов, оказывающих влияние на их создание и эксплуатацию, сообщает пресс-служба контрольного ведомства. Также были выявлены риски, которые могут привести к неэффективной эксплуатации систем.
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"Причины: отсутствие в них полной и достоверной информации, дублирование функций некоторых систем, долгие сроки создания и устаревшие технологии", - объяснили в Счетной палате факторы, определяющие неэффективность государственных информационных систем в сфере экологии.

Аудиторы Счетной палаты по итогам своей проверки предложили правительству поручить Минприроды разработать комплекс мер, который позволит увеличить плотность наблюдательной сети Росгидромета и провести ее модернизацию, рассмотреть вопрос о модернизации и переводе единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане на современные цифровые технологии. Кроме того, обнаружено дублирование в системах учета отходов от использования товаров и утилизации твердых коммунальных отходов, а также федеральной схеме обращения с отходами. Федеральную государственную инфосистему "Наша природа" в Счетной палате посчитали излишней и предложили от нее отказаться.

В Минприроды с критикой отчасти согласились.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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"Результатом совместной и конструктивной работы должны стать итоговый отчет Счетной палаты, содержащий выводы, а самое главное - предложения по устранению имеющихся недостатков, а также план министерства по их устранению, который в ближайшее время будет сформирован совместно с подведомственными федеральными агентствами и федеральными службами", - заверили "РГ" в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве обратили внимание на два момента. Во-первых, по проекту "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций" Росгидромет вышел на запланированные показатели, отставание имело место в 2019 году, в период старта проекта. И во-вторых, государственная информационная система "Наша природа" ещё не прошла процедуру государственной регистрации и поэтому не может эксплуатироваться, добавили в Минприроды.

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