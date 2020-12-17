Специалисты Роскачества не оценили отсутствие зарядки в новых iPhone

Специалисты Роскачества протестировали новую линейку iPhone 12 - больше всего их огорчило отсутствие зарядки в девайсах. Кроме того, эксперты дали советы, какую именно модель выбрать из новой линейки.

"Важные изменения произошли и в комплектации - теперь смартфоны Apple поставляются без наушников и зарядного устройства. Удобно это или нет - решать пользователям. Согласно результатам опроса Роскачества, 86% респондентов недовольны, что в новой комплектации айфонов нет наушников и зарядки. Это объяснимо - на покупку этих гаджетов не хочется тратить ни время, ни дополнительные деньги. Забота об окружающей среде - это верный вектор, но она не должна быть за счет потребителя", - считает Станислав Полубинский, директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества.

По словам экспертов, iPhone 12-й серии не занял лидирующую позицию исключительно из-за того, что в комплекте отсутствует зарядное устройство. Все 12-е модели, кроме Pro Max, имеют достаточно среднее время автономной работы. Только Pro Max показал впечатляющее время - 41 час, что и принесло ему место в лидирующей пятерке, утверждают в организации.