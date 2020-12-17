Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня

Сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлены до 15 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"​​​... следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2021 года", - говорится в документе.