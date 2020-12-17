Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy A72 5G

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал на своей странице в Twitter рендеры нового смартфона от Samsung - Galaxy A72 5G. Новинку можно разглядеть в подробностях.
Here comes an exclusive look at #Samsung's upcoming #GalaxyA72 5G! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️ exclusive -> https://t.co/lMadF7z4mJ pic.twitter.com/vDu8McaeYl— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 16, 2020
Отмечается, что смартфон напоминает более дорогой флагман корейской компании - S21 5G: сходство есть в дисплее с селфи-камерой, расположенной посередине в верхней части. Также устройство, скорее всего, получит такую же основную квадрокамеру.
Из прочих характеристик называется 6,7-дюймовый дисплей, в который встроен датчик отпечатка пальцев, а также наличие 3,5-миллиметрового разъема.
Ожидается, что гаджет появится на рынке в начале будущего года и будет стоить около 600 долларов.