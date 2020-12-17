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Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy A72 5G

Текст:   Виктория Чернышева
17.12.2020,  
17:41
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал на своей странице в Twitter рендеры нового смартфона от Samsung - Galaxy A72 5G. Новинку можно разглядеть в подробностях.

Отмечается, что смартфон напоминает более дорогой флагман корейской компании - S21 5G: сходство есть в дисплее с селфи-камерой, расположенной посередине в верхней части. Также устройство, скорее всего, получит такую же основную квадрокамеру.

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Из прочих характеристик называется 6,7-дюймовый дисплей, в который встроен датчик отпечатка пальцев, а также наличие 3,5-миллиметрового разъема.

Ожидается, что гаджет появится на рынке в начале будущего года и будет стоить около 600 долларов.

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