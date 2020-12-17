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Текст:   Марина Трубилина 
11:51 17.12.2020

Стройматериалы для ремонта квартир подорожали с января на 5,6%

Цены на стройматериалы, необходимые для отделки квартир, повысились с начала года на 5,6%. Такие данные приводятся в Индексе российского ремонта, составленном компанией "Петрович" и аналитическим агентством INFOLine.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Авторы исследования посчитали стоимость "потребительской корзины" для ремонта, взяв за основу реальные проекты квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывается более 140 позиций строительных и отделочных материалов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В Москве средняя стоимость материалов по итогам III квартала оценивается в 5949 рублей за квадратный метр. Это на 5,6% больше, чем в III квартале 2019 года. В Санкт-Петербурге ремонт дороже - 6507 рублей за "квадрат" (+ 5% за год). Разница объясняется низким уровнем цен на сухие строительные смеси в столице. Сухие смеси и напольные покрытия - самые существенные статьи расходов в ремонте (27% и 17% соответственно в Санкт-Петербурге и по 19% в Москве). Кроме того, у московских ретейлеров слабо развиты сервисы, следовательно, они оперируют ценой как главным инструментом продаж, отмечает директор по маркетингу "Петровича" Игорь Колынин.

С увеличением площади квартиры затраты на ремонт снижаются, отмечается в исследовании. Так, на ремонт 25-метровой студии в Москве придется закупать стройматериалы из расчета 7083 рубля за кв.м., на отделку 35-метровой "однушки" - из расчета 6239 рубля, а 55-метровой "двушки" - по 5630 рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге ремонт обойдется в 7384, 6564 и 5964 рубля за кв.м соответственно.

Цены на стройматериалы в этом году подросли более существенно, чем в прошлом. В 2019 году они увеличились лишь на 1% и 2,1% для Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

В этом году из-за ограничений на передвижения не менее трети российских семей занялись ремонтов своих квартир, отмечает гендиректор INFOLine Иван Федяков. Затраты на ремонт - самая популярная из планируемых крупных трат россиян в 2021 году.

В будущем году авторы исследования планируют также проанализировать затраты на оплату труда ремонтных рабочих.

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