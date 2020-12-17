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17.12.2020 14:25
Рубрика: Происшествия

Суд признал законным арест ученого Губанова, подозреваемого в госизмене

Текст: Иван Егоров

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение суда первой инстанции в отношении Анатолия Губанова и оставила без удовлетворения жалобу защиты. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: iStock
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Ранее Лефортовский суд санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене, до 2 февраля 2021 года. Оба заседания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела имеют гриф "Секретно". Как сообщила защита ученого, он вины не признает. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ученого-физика обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий и, в частности, гиперзвука.

Происшествия Правосудие Суд

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