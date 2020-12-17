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17.12.2020 15:53
Рубрика: Экономика

СУЭК признана самой активной социальной компанией

Текст: Анастасия Камзолова
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) завоевала три награды конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" и стала одним из лидеров рейтинга по итогам самого престижного в России исследования в сфере социальной ответственности бизнеса.

Организатором масштабного проекта выступил "Форум доноров", а партнером стала компания EY в России. Конкурс поддержали Минэкономразвития РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Информационный центр ООН в РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Сколково" и другие.

Этот проект является одним из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в РФ. Его цель - выявление лучших образцов социальных программ и создание среды для обмена практиками и распространения информации.

В 2020 году был проведен конкурс соцпрограмм и составлен рейтинг компаний-лидеров в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций. В число победителей вошла компания СУЭК Андрея Мельниченко.

Успех был заслуженным и ожидаемым. На протяжении многих лет компания прочно удерживает статус лидера экономики и соцразвития, она занимает верхние строчки влиятельных рейтингов и получает награды самых авторитетных конкурсов социальной тематики.

Компания ежегодно реализует около 200 социальных проектов по повышению качества жизни не только своих сотрудников и членов их семей, но также жителей регионов, в которых работают предприятия СУЭК, а это 13 субъектов РФ!

Многолетний вклад компании в социальное развитие страны был оценен первым местом в группе А ("лучшая практика") рейтинга "Лидеров корпоративной благотворительности". Кроме того, тремя наградами конкурса были отмечены проекты 2020 года. Подобного впечатляющего результата не добилась больше ни одна другая компания в стране.

"Для СУЭК как для компании, которая постоянно нацелена на развитие, такая оценка важна: она помогает совершенствовать нашу деятельность в сфере устойчивого развития, - считает Сергей Григорьев, заместитель генерального директора и президент Фонда "СУЭК - регионам". - То, что два года назад СУЭК стала победителем "Лидеров корпоративной благотворительности", а в прошлом году стала послом благотворительности проекта, - для нас очень высокая оценка. Значит, мы идем в правильном направлении".

Также компания получила награду за проект "Инновации для чистого неба" - изобретение и успешное внедрение новационного вида топлива "Сибирский брикет". Это достижение было отмечено в номинации "Лучшая программа в сфере экологии", учрежденной Фондом "Сколково".

"Сибирский брикет" - это продукт глубокой переработки угля за счет его частичной газификации с применением натуральных связующих компонентов. Из угля удаляются смолистые вещества, и остается практически чистый углерод. Его прессуют в брикеты, которые можно использовать во всех бытовых печах и котлах.

Прошлой зимой в Красноярске по 300 кг такого бездымного брикета бесплатно получили жители более чем 9,3 тысячи домов. Это был беспрецедентный социально-экологический проект: в период использования брикета замеры воздуха проводили передвижные краевые и независимые лаборатории.

Эксперты зафиксировали значительное снижение концентрации основных загрязняющих веществ, вплоть до самых малых величин. Эксперимент закончился успехом и доказал, что качество воздуха в крупных городах можно существенно улучшить. Ведь зачастую именно индивидуальное отопление частных домов является одним из серьезных факторов загрязнения. Внедрение бездымных брикетов сегодня ведется уже в нескольких городах страны, для которых вопрос улучшения качества воздуха стоит очень остро.

Еще одну награду компания получила в номинации "Лучшая программа в сфере поддержки образования", учрежденной АСИ. Был отмечен проект "Школа цифровых технологий СУЭК", представляющий собой программу дистанционного обучения на блокчейн платформе. Она предназначена для жителей регионов, в которых работают предприятия СУЭК. Эта программа позволяет в удаленном режиме получать знания в сфере цифровой экономики и цифровых технологий, а преподавателями выступают лучшие в стране специалисты.

Кроме того, СУЭК вместе с компаниями "Русал", "Газпромнефть" и АФК "Система" была отмечена в номинации РСПП "Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций на территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса" - за программу "Вместе против COVID-19".

Предприятия СУЭК имеют стратегическое значение для экономики страны и жизни миллионов россиян. Поэтому даже в условиях пандемии коронавируса они работают в штатном режиме. Компания обеспечила санитарную безопасность своих работников и членов их семей, а также местных жителей. Она активно помогает медицинским учреждениям и медработникам, проводит дезинфекцию населенных пунктов в регионах своего присутствия.

В рамках Всероссийской акции #МыВместе волонтеры СУЭК помогают тем, кто оказался в сложной ситуации - пенсионерам, многодетным семьям и медикам, сражающимся с коронавирусом на "передовой". Кстати, за активный и масштабный труд Владимир Путин объявил благодарности волонтерам и наградил СУЭК, руководителей компании и самых активных добровольцев медалями и почетными грамотами.

"Для нас очень важно здоровье наших работников, жителей регионов и их доверие, - подчеркнул Сергей Григорьев. - Мы делаем все от нас зависящее, чтобы сохранять социальную и экономическую стабильность в регионах, поддерживать нормальное функционирование инфраструктуры, помогать регионам и людям пережить этот сложный период и как можно быстрее вернуться к обычной жизни".

Экономика

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