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Том Круз в ярости сорвался на съемочную группу с нецензурной бранью

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    17.12.2020, 19:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Том Круз сейчас активно занят на съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима".

Фото: kinopoisk.ru
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Во время производственного процесса проводятся все необходимые мероприятия, направленные против распространения коронавируса, и актер относится к ним самым серьезным образом.

Но его взгляды, судя по всему, разделяют не все подчиненные (он не только главная звезда картины, но и продюсер), так как в интернет попала аудиозапись, на которой Круз в пух и прах разносит работничков, которые решили пренебречь карантинными мерами.

Исполнитель роли Итана Ханта не жалеет для провинившихся крепких слов и выражений: "Мы создаём тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!" - наиболее приличный отрывок из его речи, который можно привести в этом тексте.

По мнению артиста, съемки очередной "Миссии" на данный момент являются "золотым стандартом" для Голливуда, который задает планку качества и показывает другим компаниям и студиям, как можно развивать индустрию кино во время мировой пандемии.

Премьера ленты "Миссия невыполнима 7" пока запланирована на 19 ноября 2021-го, но, с учетом тенденции к постоянным переносам, все еще может измениться.

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