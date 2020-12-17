Том Круз в ярости сорвался на съемочную группу с нецензурной бранью

Том Круз сейчас активно занят на съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима".

Во время производственного процесса проводятся все необходимые мероприятия, направленные против распространения коронавируса, и актер относится к ним самым серьезным образом.

Но его взгляды, судя по всему, разделяют не все подчиненные (он не только главная звезда картины, но и продюсер), так как в интернет попала аудиозапись, на которой Круз в пух и прах разносит работничков, которые решили пренебречь карантинными мерами.

Tom Cruise doesn’t sound happy pic.twitter.com/wiREiK3XYh — 👔 N17 Pete (@PeteJColeman007) December 15, 2020

Исполнитель роли Итана Ханта не жалеет для провинившихся крепких слов и выражений: "Мы создаём тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!" - наиболее приличный отрывок из его речи, который можно привести в этом тексте.

По мнению артиста, съемки очередной "Миссии" на данный момент являются "золотым стандартом" для Голливуда, который задает планку качества и показывает другим компаниям и студиям, как можно развивать индустрию кино во время мировой пандемии.

Премьера ленты "Миссия невыполнима 7" пока запланирована на 19 ноября 2021-го, но, с учетом тенденции к постоянным переносам, все еще может измениться.