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Круз над пропастью: возобновлены съемки фильма "Миссия невыполнима 7"

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    07.09.2020, 13:09
Текст:   Козьма Лоханкин

В Норвегии, как и обещано, возобновились съёмки экшн-боевика "Миссия невыполнима 7", приостановленные из-за пандемии коронавируса и других неприятностей.

Фото: kinopoisk.ru
Ридли Скотт снимет нового "Чужого"

Об этом в своём Instagram рассказал режиссёр картины Кристофер МакКуорри.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой человек - предположительно, Том Круз - стоит на огромном трамплине.

Одновременно с седьмой частью активно готовится восьмая. Премьеры лент пока запланированы на 19 ноября 2021 и 4 ноября 2022 года соответственно, но всё, конечно, может ещё не раз поменяться.

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Action... #MI7 Day 1

Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

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