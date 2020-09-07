Круз над пропастью: возобновлены съемки фильма "Миссия невыполнима 7"

В Норвегии, как и обещано, возобновились съёмки экшн-боевика "Миссия невыполнима 7", приостановленные из-за пандемии коронавируса и других неприятностей.

Об этом в своём Instagram рассказал режиссёр картины Кристофер МакКуорри.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой человек - предположительно, Том Круз - стоит на огромном трамплине.

Одновременно с седьмой частью активно готовится восьмая. Премьеры лент пока запланированы на 19 ноября 2021 и 4 ноября 2022 года соответственно, но всё, конечно, может ещё не раз поменяться.