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Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью

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    02.06.2020, 17:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Съемки очередных глав непотопляемой и все еще на удивление нестыдной линейки боевиков "Миссия невыполнима" возобновят, возможно, в сентябре.

Фото: kinopoisk.ru
Возобновление съемок "Аватара 2" возмутило жителей Новой Зеландии

Об этом эксклюзивно сообщается Variety.

Напомним: проект временно свернули в самом конце февраля из-за внешнего фактора - распространения коронавирусной инфекции. Уточнено, что работы возобновятся с максимальной осторожностью, соблюдением всех мер безопасности, а команде картины придется проходить регулярное тестирование на COVID-19. По крайней мере, тем, кто задействован сценах, требующих непосредственного контакта.

При этом актер Саймон Пегг, оживленно шутит, что теперь актерам и драться друг с другом придется дистанционно - на расстоянии пяти футов.

Перво-наперво группа ленты отснимет сцены на открытых локациях. По мнению Пегга, такой подход сейчас "наиболее реален". Остальное доделают в студиях и павильонах.

Премьера седьмой части франшизы обещана 19 ноября 2021 года, восьмой - 4 ноября 2022-го.

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