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Круз договаривается о съемках фильма "Миссия невыполнима 7" в Норвегии

Новости
    22.07.2020, 14:24
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В прошлую субботу Том Круз провел переговоры с министром культуры Норвегии Абидом Раджой по поводу возможности снять в стране седьмую часть фильма "Миссия невыполнима" уже этой осенью, сообщает Deadline.

По всей видимости, Раджа со своей стороны поддержал просьбу американского актёра, заявив в Twitter, что он "надеется вернуть Тома Круза и фильм "Миссия невыполнима" в Норвегию". Окончательное решение тем не менее остается за правительством.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Часть разговора опубликована на странице норвежского интернет-канала VGTV, где министр культуры то ли в шутку, то ли всерьез заявляет, что ему, как и Крузу когда-то, пришлось "повисеть" на скале Прекестулен. Именно данной сценой и завершилась предыдущая часть - "Миссия невыполнима: Последствия", где герой Круза Итан Хант в сражении с Уолкером на скале Прекестулен предотвращает конец света. Похоже, что на этом действие сюжета в Норвегии еще не закончилось.

В беседе с министром культуры Норвегии Абидом Раджой Круз выразил слова восхищения, заявив, что Норвегия - "это великолепная страна" и ему "не терпится вернуться туда".

По словам Раджи, в настоящее время существуют сложности со въездом в Норвегию, поэтому он пообещал обсудить ситуацию с правительством страны и принять соответствующие меры, прежде чем дать разрешение на полномасштабные съемки.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Напомним, что съемки новой части франшизы стартовали в Италии в начале этого года, но были отложены по причине пандемии, а сам актёр вынужден был провести некоторое время на карантине. Теперь эти трудности, кажется, в прошлом, продюсеры активно добиваются возобновления кинопроцесса. Создатели фильма уже поучили разрешение от правительства Англии на съемки в обход 14-дневного карантина. Ранее производство фильма откладывалось до осени.

В Норвегии для лиц, прибывших из стран, не являющихся членами ЕС, действует правило 10-дневной изоляции. Пока неясно, какие правила будут действовать в отношении съемочной группы.

Одновременно полным ходом идет подготовка к съемкам восьмой серии боевика. Режиссером выступает обладатель "Оскара" Кристофер Маккуорри ("Подозрительные лица", "Путь оружия", "Операция Валькирия").

Пока выход фильмов запланирован на 19 ноября 2021 и 4 ноября 2022 года соответственно. Сюжет держится в секрете.

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