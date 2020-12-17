Перед началом четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который в четверг стартует в австрийском Хохфильцене, главный тренер сборной России Валерий Польховский и старший тренер мужской команды Юрий Каминский в онлайн-формате пообщались с журналистами.

Главные биатлонные цифры этого сезона, о которых пишут и говорят во всех российских СМИ и которые эмоционально - иногда чересчур - обсуждают болельщики, к сожалению, совсем не обнадеживающие. Наши биатлонисты не зацепили ни один подиум по ходу первых трех этапов Кубка мира, а с учетом прошлого сезона антирекордная безмедальная серия составляет уже 33 (!) гонки. Безусловно, и тренерский штаб, и сами спортсмены с этой печальной статистикой знакомы. Но, по словам Валерия Польховского, упаднических настроений в сборной нет.

- Есть статистика, за которой следят, которая представляет интерес. Но нам по сторонам некогда смотреть, мы заняты делом и предпринимаем все возможное, чтобы каждый спортсмен выступал лучше, - отметил Польховский. - Мы стараемся помочь спортсменам сделать шаг вперед, подсказать, посоветовать и в техническом плане, и в стрелковой части. Работа ведется всем тренерским составом. Конечно, тяжеловато, что нет медалей, но терпимо.

Команда командой, но все-таки сейчас основное внимание приковано к Александру Логинову. Когда сезон только начинался и не был побит антирекорд сезона-2019/20, когда призовых мест не было 28 гонок подряд, Александра вспоминали с надеждой - как последнего россиянина, кому удалось выиграть медаль. Это была "бронза" в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце в феврале 2020 года. Но после двух эстафетных гонок - в Контиолахти и Хохфильцене, в которых финишер Логинов из-за плохой стрельбы не мог вывезти нашу четверку на пьедестал, появились и раздражение, и призывы убрать Логинова с последнего этапа.

Логинов и сам переживает неудачу. Тренеры этого не скрывают.

- Тяжелая получилась эстафета. Не сложился у Саши четвертый этап, была возможность побороться за более высокие места. Он очень сильно расстроился, - признался Польховский. - Но ребята молодцы: подошли, похлопали его по плечу. Я ему тоже сказал, чтобы оставил все эти промахи на третьем этапе. Мы его поддерживаем, разбираем ошибки, благо на контакт он идет. Будем выводить его из этого состояния, чтобы он бился, не обращая внимания на то, что случилось в эстафете.

Несмотря на то, что анализ ситуации идет, старший тренер мужской сборной Юрий Каминский не может пока дать ответ на вопрос, в чем же причина проблем, с которыми столкнулся лидер команды. Как сказал Юрий Михайлович, на сегодня ходом Логинов слабее, чем в прошлом году, а стрельба подводит еще сильнее. Возможно, обстановка на самоподготовке, на которой находился Логинов, "расхолаживает". Возможно, стрельба пострадала, так у него не всегда была возможность работать на хорошем рубеже. Как бы то ни было, индивидуальный план в случае Логинова оказался не эффективен.

- К сожалению, я недостаточно хорошо знаю, как Саша тренировался в подготовительном сезоне. Только в общих чертах, - сказал Каминский. - Для того чтобы делать выводы, нужно рассмотреть всю это взаимосвязь, начиная от подготовительного этапа. Может, там были ошибки допущены, а может быть, при выходе на состояние высокой работоспособности. Вопросы у меня, конечно же, есть, но я не хочу сейчас лезть к нему с этим. Не то время, когда надо разбираться. Нужно сделать это в спокойной обстановке, пообщаться, разобраться. Сейчас наша задача поддержать его, найти точки, на которые нужно надавить, чтобы улучшить его состояние.

О ближайших медальных планах, понятно, спрашивать тренеров смысла не было. Но одно бесспорно хорошее заявление все же прозвучало: после прилета в Хохфильцен не было ни одного положительного результата теста на коронавирус ни в одной команде, в том числе и в нашей.