Новости

Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 21:38
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 21:07
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 21:06
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 20:46
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 20:35
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 20:27
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 20:16
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 21:20
Рубрика: В мире

Снимите шляпу

Украинцы восстали против новой традиции
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Говорят, что новая украинская власть отличается от старой повышенной "креативностью". По крайней мере, на этом настаивают ее представители, зачастую не к месту произнося модное слово. Показательным примером такого неуместного "креатива" стала история с главной елкой страны, уже установленной на Софийской площади Киева.
На верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Фото: REUTERS На верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Фото: REUTERS
На верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Фото: REUTERS

Новый год и Рождество организаторы празднеств из киевской мэрии решили сделать "концептуальными": елка впервые стала искусственной, а на верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу, наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Подрядчики шляпы из этнокультурного проекта Folk Ukraine утверждали, что она на самом деле волшебная и должна принести счастье всем обитателям сказочного леса - в этом и состояла концепция. Но ничего кроме скандала шляпа не принесла.

Фото: Gettyimages
Украинских учителей накажут за Великую Отечественную войну

Шквал критики в социальных сетях был такой силы, что мог снести новую власть. Часть критиков, вспомнив переносное значение слова "шляпа", увидели в том символ всего происходящего в стране и восприняли "креатив" как глумление над всеми украинцами. Многие с определенного ракурса рассмотрели в ночных фотографиях шляпы фаллический символ, а при дневном свете - средство контрацепции, что также было сочтено издевательством над взрослыми и детьми. И даже представители непризнанной церкви ПЦУ, сами не чурающиеся свежих западных тенденций и, как недавно выяснилось, находящиеся в активном диалоге с украинским ЛГБТ-сообществом, на сей раз возмутились. Новые раскольники, из чьих церквей открывался лучший вид на шляпу, вдруг вспомнили, что украшение на ели должно символизировать Вифлеемскую звезду и заменять ее по сути сатанинским, чуждым не только христианской, но и славянской культуре предметом негоже.

Авторы "шляпной" идеи обиделись на не оценивший их задумку народ

Десятки, если не сотни тысяч, гневных записей, комментариев и обращений в социальных сетях вместе с массой изящных и не очень издевательств над мэром Кличко и президентом Зеленским привели к снятию шляпы в минувший вторник: ее заменят на традиционную восьмиконечную звезду. Авторы прорывной новогодней концепции, в свою очередь, обиделись на не оценивший их задумку народ. "Мне лично обидно. Не понимаю, что оскорбительного в шляпе нашли некоторые граждане. Это всего-навсего творчество. На новогодней елке не должно быть ни политики, ни религии. Медведя нельзя - он русский. Деда Мороза нельзя - он советский. А теперь и шляпу нельзя?" - посетовал в интервью руководитель Folk Ukraine по фамилии Добруцкий. Негативный общественный резонанс он списал на невротизацию общества и последствия коронавируса. Похоже, мастер "этнонационального креатива" вместе с новыми властями не понимает очевидных вещей: религии есть место на Рождестве, а отказ от традиций - русских ли, советских и не только в праздники - как раз и ведет к невротизации общества, жертвой которой он пал вместе со шляпой.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек