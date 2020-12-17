Говорят, что новая украинская власть отличается от старой повышенной "креативностью". По крайней мере, на этом настаивают ее представители, зачастую не к месту произнося модное слово. Показательным примером такого неуместного "креатива" стала история с главной елкой страны, уже установленной на Софийской площади Киева.

Новый год и Рождество организаторы празднеств из киевской мэрии решили сделать "концептуальными": елка впервые стала искусственной, а на верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу, наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Подрядчики шляпы из этнокультурного проекта Folk Ukraine утверждали, что она на самом деле волшебная и должна принести счастье всем обитателям сказочного леса - в этом и состояла концепция. Но ничего кроме скандала шляпа не принесла.

Шквал критики в социальных сетях был такой силы, что мог снести новую власть. Часть критиков, вспомнив переносное значение слова "шляпа", увидели в том символ всего происходящего в стране и восприняли "креатив" как глумление над всеми украинцами. Многие с определенного ракурса рассмотрели в ночных фотографиях шляпы фаллический символ, а при дневном свете - средство контрацепции, что также было сочтено издевательством над взрослыми и детьми. И даже представители непризнанной церкви ПЦУ, сами не чурающиеся свежих западных тенденций и, как недавно выяснилось, находящиеся в активном диалоге с украинским ЛГБТ-сообществом, на сей раз возмутились. Новые раскольники, из чьих церквей открывался лучший вид на шляпу, вдруг вспомнили, что украшение на ели должно символизировать Вифлеемскую звезду и заменять ее по сути сатанинским, чуждым не только христианской, но и славянской культуре предметом негоже.

Авторы "шляпной" идеи обиделись на не оценивший их задумку народ

Десятки, если не сотни тысяч, гневных записей, комментариев и обращений в социальных сетях вместе с массой изящных и не очень издевательств над мэром Кличко и президентом Зеленским привели к снятию шляпы в минувший вторник: ее заменят на традиционную восьмиконечную звезду. Авторы прорывной новогодней концепции, в свою очередь, обиделись на не оценивший их задумку народ. "Мне лично обидно. Не понимаю, что оскорбительного в шляпе нашли некоторые граждане. Это всего-навсего творчество. На новогодней елке не должно быть ни политики, ни религии. Медведя нельзя - он русский. Деда Мороза нельзя - он советский. А теперь и шляпу нельзя?" - посетовал в интервью руководитель Folk Ukraine по фамилии Добруцкий. Негативный общественный резонанс он списал на невротизацию общества и последствия коронавируса. Похоже, мастер "этнонационального креатива" вместе с новыми властями не понимает очевидных вещей: религии есть место на Рождестве, а отказ от традиций - русских ли, советских и не только в праздники - как раз и ведет к невротизации общества, жертвой которой он пал вместе со шляпой.