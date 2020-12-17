В 2020 году прием в колледжи увеличился на 100 тысяч человек

- Сегодня сеть учреждений среднего профобразования составляет более 3600 колледжей,техникумов и образовательных организаций внутри университетов, которые реализуют программы СПО, - рассказал на международном конгрессе "Молодые профессионалы" первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. - В них учится более 3 миллионов студентов.
По его словам, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" система среднего профобразования кардинально меняется: обновляются профессиональные стандарты, появляются новые профессии, открываются новые современные мастерские.
- Один из результатов работы - количество студентов, которые пришли в колледжи, превысило более 100 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, - рассказал Дмитрий Глушко.
По его словам, практически техническое оснащение многих колледжей уже опережает по современному оборудованию даже многие рабочие места. До 2024 года должно быть создано 5 тысяч современных мастерских.
Как рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин, 1574 мастерских, оборудованных по последнему слову техники, открыто во всех колледжах страны. Открываются Центры опережающей профессиональной подготовки - они работают уже в 29 регионах
- В 2021 году будет впервые проведен Всероссийский конкурс профмастерства "Мастер года". Мы уделяем серьезное внимание синхронизации подготовки кадров в регионах, и десять регионов участвуют в пилотном проекте по учету потребностей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании контрольных цифр приема, в подготовке кадров, - рассказал он.
Виктор Неумывакин сообщил, что в следующем году будет продолжена работа по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, а также повышению качества общеобразовательной подготовки в колледжах.