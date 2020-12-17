В Болгарии сообщили о готовности "Балканского потока"

Газопровод "Балканский поток" практически готов, газ по нему начнет поступать на Новый год. Параллельно работают приемные государственные комиссии, которые выдадут разрешение на ввод проекта в эксплуатацию, сообщила компания "Булгартрансгаз" на запрос газеты "Труд".

По данным оператора, работы по проекту продолжаются в рамках отработки технологических процессов. С 15 декабря 2020 года истек срок, когда по контракту исполнитель - саудовский консорциум "Аркад" - должен завершить строительство всего 474-километрового маршрута между болгарскими границами с Турцией и Сербией.

Согласно расчетам, газопровод должен быть построен в два этапа: первый участок до конца мая 2020 года с частичной мощностью, а второй - летом 2021 года. С января "Булгартрансгаз" будет иметь возможность прокачивать около 15 миллионов кубических метров газа ежедневно.

На практике более быстрое завершение строительства газопровода позволит избежать санкций, которые США готовят против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В конце октября Госдепартамент США объявил о расширении ограничительные мер против компаний, связанных с "Турецким потоком", давая им один месяц, чтобы выйти из проекта.

Новость о том, что по "Балканскому потоку" пойдет газ с нового года подтвердил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, страна не беспокоится о возможных санкциях со стороны США, определяя их как "рэкет по внешней политике". Коммерческие поставки газа должны начаться весной следующего года, а все работы продлятся до 2022 года.