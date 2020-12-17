Новости

Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В аэропорту Благовещенска произошел пожар 04:25
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
Байден публично сделает прививку от коронавируса 01:33
Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 16.12.2020
Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" 16.12.2020
В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами 16.12.2020
Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю 16.12.2020
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 16.12.2020
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 16.12.2020
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 16.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 04:33
Рубрика: В мире

В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры

Правительство Дании приняло решение закрыть с четверга все магазины и торговые центры в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Исключение будет сделано только для продовольственных магазинов и аптек.

Фото: AFP/ARMANDO BABANI
В Германии введен самый жесткий в истории локдаун

Об этом в среду объявила премьер-министр Метте Фредериксен. Она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 очень серьезная. За последнюю неделю выявлено свыше 22 тысяч случаев коронавируса, тогда как неделей ранее было 15 тысяч. "Мы достигли четвертого уровня риска, который является почти наивысшим", - цитирует ТАСС Фредериксен.

Она также сообщила, что с 21 декабря все школьники отправятся на каникулы. Закроются парикмахерские и салоны косметологии. Премьер подчеркнула, что с 25 декабря по 3 января Дания будет фактически закрыта.

В Дании число заболевших коронавирусом превысило 119,7 тысячи. От осложнений скончались 975 человек.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В аэропорту Благовещенска произошел пожар
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек