В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры

Правительство Дании приняло решение закрыть с четверга все магазины и торговые центры в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Исключение будет сделано только для продовольственных магазинов и аптек.

Об этом в среду объявила премьер-министр Метте Фредериксен. Она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 очень серьезная. За последнюю неделю выявлено свыше 22 тысяч случаев коронавируса, тогда как неделей ранее было 15 тысяч. "Мы достигли четвертого уровня риска, который является почти наивысшим", - цитирует ТАСС Фредериксен.

Она также сообщила, что с 21 декабря все школьники отправятся на каникулы. Закроются парикмахерские и салоны косметологии. Премьер подчеркнула, что с 25 декабря по 3 января Дания будет фактически закрыта.

В Дании число заболевших коронавирусом превысило 119,7 тысячи. От осложнений скончались 975 человек.