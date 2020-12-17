В Госдуме раскритиковали решение о санкциях в отношении российского спорта

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил решение Спортивного арбитражного суда, оставившего в силе санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Санкции, как сообщается, будут действовать на протяжении двух лет.

Решение несправедливо, заявил Слуцкий. Оно, по его мнению, закрепляет тенденцию на политизацию спортивного движения.

- Искренне убежден, что большой спорт должен оставаться вне политики, - сказал депутат журналистам. - Спортсмены и болельщики не должны становиться заложниками грязных русофобских игр.

Глава комитета напомнил, что в России уже действуют жесткие законодательные нормы против применения допинга. Эти правила, по его оценке, являются залогом контроля в этой сфере.

Он также призвал учитывать, что российская сторона всегда была готовы к диалогу.

- Однако принято радикальное и жесткое решение, которое накажет не отдельных недобросовестных участников процесса, а целую армию спортивных фанатов и всех российских спортсменов, - резюмировал Слуцкий.

Согласно санкциям против российского спорта, наша страна до 16 декабря 2022 года потеряла право проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира. Между тем в следующем году Россия собиралась принять чемпионат мира по скалолазанию, а в 2022 - чемпионаты мира по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде.