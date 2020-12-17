Для того чтобы хоть в какой-то мере восполнить финансовые потери, понесенные за прошедшие месяцы карантина, его администрация решила выставить на торги необычные лоты, способные очаровать любителей искусства. Для организации торгов Лувр привлек солидные аукционные дома "Кристис" и "Друо". При этом для проведения торгов был избран необычный формат.
- Как правило, такие акции проходят непосредственно "вживую" в аукционных залах, - рассказала "РГ" представительница пресс-службы Лувра Жанна Сканвик. - Но по понятным причинам сейчас это было просто невозможно. Поэтому торги проводились только по интернету на платформах "Кристис" и "Друо". Причем не в один день, а на протяжении двух недель. Участие в нашей акции, а мы ее назвали "Ставки для Лувра", приняли представители 24 стран.
И надо сказать, результаты торгов превзошли самые смелые ожидания. Одним из самых знаковых лотов было право присутствовать на ежегодном осмотре "Моны Лизы". При стартовой оценке в 10-30 тысяч евро лот ушел за 80 тысяч. Правда, приобретатель этой возможности, как сообщила Жанна Сканвик, предпочел остаться инкогнито. Теперь он сможет присоединиться к небольшой группе экспертов, которые раз в год, обычно осенью, вынимают шедевр из витрины пуленепробиваемого стекла и в течение суток исследуют его состояние. Лишь изредка на эту процедуру приглашают иностранных знаменитостей. Так, одной из таких последних "избранных" была американская рок-звезда Патти Смит, которую пригласили в Лувр его руководство и мэр Парижа.
Не меньший успех выпал на долю двух экскурсий по музею: одной ночной исключительно при свете фонарей, другой - в сопровождении самого директора Лувра Жана-Люка Мартинеса. За каждую любители искусства выложили по 38 тысяч евро. Среди экстравагантных лотов, также нашедших покупателей, фигурировали эксклюзивный концерт камерной музыки в Зале кариатид, где французские короли устраивали приемы (42 тысячи евро), прогулка по крышам архитектурного комплекса Лувра в сопровождении художника и знатока истории Парижа, скрывающегося под инициалами JR.
За 11 тысяч евро был куплен романтический ужин на двоих, который предлагалось провести на верхотуре Арки Каррузель, что напротив Лувра. Она была построена в свое время в честь наполеоновских побед. Но и это не все. Некто, пожелавший оставить след в Саду Тюильри, что прилегает к музею, выложил 24 тысячи евро за право назвать своим именем вновь посаженное там дерево и прибить соответствующую табличку на одну из скамеек.
К аукциону был привлечен целый ряд современных художников. Картина одного из них, абстракциониста Пьера Сулажа, принесла в общую копилку наибольшую сумму - 1,4 миллиона евро. Всего же на аукционе было выручено 2,365 миллиона евро. Эти деньги, как сообщил директор музея, пойдут на то, "чтобы сделать Лувр более доступным для всех", а если конкретно - на создание студии, посвященной художественному приобщению к прекрасному тех слоев общества, которые в большей степени пострадали от санитарного кризиса.