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17.12.2020 17:50
Рубрика: В мире

Ставки для Лувра

За право остаться с "Джокондой" тет-а-тет посетитель французского музея заплатил 80 тысяч евро
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
Такого необычного аукциона, инициатором которого стал знаменитый Лувр, в Париже еще не было. Из-за антиковидных мер музей закрыт, и в лучшем случае возобновит работу только в середине января.
В Лувре вокруг "Моны Лизы" всегда многолюдно. О том, чтобы остаться с шедевром наедине, можно только мечтать. Фото: REUTERS В Лувре вокруг "Моны Лизы" всегда многолюдно. О том, чтобы остаться с шедевром наедине, можно только мечтать. Фото: REUTERS
В Лувре вокруг "Моны Лизы" всегда многолюдно. О том, чтобы остаться с шедевром наедине, можно только мечтать. Фото: REUTERS

Для того чтобы хоть в какой-то мере восполнить финансовые потери, понесенные за прошедшие месяцы карантина, его администрация решила выставить на торги необычные лоты, способные очаровать любителей искусства. Для организации торгов Лувр привлек солидные аукционные дома "Кристис" и "Друо". При этом для проведения торгов был избран необычный формат.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
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- Как правило, такие акции проходят непосредственно "вживую" в аукционных залах, - рассказала "РГ" представительница пресс-службы Лувра Жанна Сканвик. - Но по понятным причинам сейчас это было просто невозможно. Поэтому торги проводились только по интернету на платформах "Кристис" и "Друо". Причем не в один день, а на протяжении двух недель. Участие в нашей акции, а мы ее назвали "Ставки для Лувра", приняли представители 24 стран.

И надо сказать, результаты торгов превзошли самые смелые ожидания. Одним из самых знаковых лотов было право присутствовать на ежегодном осмотре "Моны Лизы". При стартовой оценке в 10-30 тысяч евро лот ушел за 80 тысяч. Правда, приобретатель этой возможности, как сообщила Жанна Сканвик, предпочел остаться инкогнито. Теперь он сможет присоединиться к небольшой группе экспертов, которые раз в год, обычно осенью, вынимают шедевр из витрины пуленепробиваемого стекла и в течение суток исследуют его состояние. Лишь изредка на эту процедуру приглашают иностранных знаменитостей. Так, одной из таких последних "избранных" была американская рок-звезда Патти Смит, которую пригласили в Лувр его руководство и мэр Парижа.

Не меньший успех выпал на долю двух экскурсий по музею: одной ночной исключительно при свете фонарей, другой - в сопровождении самого директора Лувра Жана-Люка Мартинеса. За каждую любители искусства выложили по 38 тысяч евро. Среди экстравагантных лотов, также нашедших покупателей, фигурировали эксклюзивный концерт камерной музыки в Зале кариатид, где французские короли устраивали приемы (42 тысячи евро), прогулка по крышам архитектурного комплекса Лувра в сопровождении художника и знатока истории Парижа, скрывающегося под инициалами JR.

Лувр продал лотов на 2,365 миллиона евро

За 11 тысяч евро был куплен романтический ужин на двоих, который предлагалось провести на верхотуре Арки Каррузель, что напротив Лувра. Она была построена в свое время в честь наполеоновских побед. Но и это не все. Некто, пожелавший оставить след в Саду Тюильри, что прилегает к музею, выложил 24 тысячи евро за право назвать своим именем вновь посаженное там дерево и прибить соответствующую табличку на одну из скамеек.

К аукциону был привлечен целый ряд современных художников. Картина одного из них, абстракциониста Пьера Сулажа, принесла в общую копилку наибольшую сумму - 1,4 миллиона евро. Всего же на аукционе было выручено 2,365 миллиона евро. Эти деньги, как сообщил директор музея, пойдут на то, "чтобы сделать Лувр более доступным для всех", а если конкретно - на создание студии, посвященной художественному приобщению к прекрасному тех слоев общества, которые в большей степени пострадали от санитарного кризиса.

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