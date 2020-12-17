В магазине GOG бесплатно раздают игру Prison Architect

В онлайн-магазине GOG стартовала очередная раздача - в этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе получить игру Prison Architect.

Проект представляет собой экономический симулятор, где геймеру отведена роль управляющего тюрьмой с возможностью постройки инфраструктуры, найма персонала и т.д.

По заверениям авторов, при разработке они вдохновлялись такими представителями стратегической классики, как Dungeon Keeper, Dwarf Fortress и Theme Hospital.

Бесплатно добавить себе в библиотеку Prison Architect можно до 19 декабря, потом цена вернется к стандартному значению в 515 рублей.