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В магазине GOG бесплатно раздают игру Prison Architect

Текст:   Богдан Бобров
17.12.2020,  
12:20
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В онлайн-магазине GOG стартовала очередная раздача - в этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе получить игру Prison Architect.

Проект представляет собой экономический симулятор, где геймеру отведена роль управляющего тюрьмой с возможностью постройки инфраструктуры, найма персонала и т.д.

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По заверениям авторов, при разработке они вдохновлялись такими представителями стратегической классики, как Dungeon Keeper, Dwarf Fortress и Theme Hospital.

Бесплатно добавить себе в библиотеку Prison Architect можно до 19 декабря, потом цена вернется к стандартному значению в 515 рублей.

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Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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