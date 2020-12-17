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17.12.2020 02:02
Рубрика: В мире

В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19

Фото: AFP/Louai Beshara Фото: AFP/Louai Beshara
Фото: AFP/Louai Beshara

В декабре в Сирии зафиксировано пятикратное увеличение заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду заявил директор службы скорой и неотложной помощи при министерстве здравоохранения Сирии Тауфик Хасаба.

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По его словам, еще в середине ноября в Сирии за сутки заражались коронавирусом около 30 человек, при этом фиксировалось три летальных исхода. Однако с начала этой недели число инфицированных за день достигло 150, а смертность возросла до 15, пишет ТАСС.

С начала декабря коронавирус был выявлен у 1 479 сирийцев - речь идет только о подтвержденных в результате ПЦР-тестирования случаях. В среду свыше 1 200 сирийцев обратились в больницы и карантинные центры в провинциях с симптомами ОРВИ. Все они дожидаются сейчас результатов анализа на коронавируса.

Хасаба также отметил, что, как правило, у 80% заболевших COVID-19 сирийцев болезнь протекает в легкой форме. Госпитализируют пациентов с возрастными и онкологическими заболеваниями, "поскольку им необходимо уже на ранней стадии находиться под наблюдением врачей".

За все время пандемии в Сирии коронавирусом заразились 9,6 тысячи человек, скончались - 554.

В мире Ближний Восток Сирия Пандемия коронавируса COVID-19

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