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Рубрика: Общество

Вагоны помощи

В Карабах грузы стали завозить по железной дороге
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
В Нагорный Карабах гуманитарные грузы начали доставлять по железной дороге. В регион прибыли первые три вагона груза весом более 80 тонн. В партии доставленного - предметы первой необходимости. Выгрузкой и доставкой на места занимаются сотрудники МЧС.

"Всего в ближайшее время по железной дороге в регион прибудут 54 вагона суммарным весом около 1200 тонн. В составе груза стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Все то, что так необходимо сейчас пострадавшим жителям", - сообщили в пресс-службе в МЧС России.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Все то, что будет прибывать в горный анклав по железной дороге, собрано и погружено в 8 городах России. По данным МЧС, эти грузы и помощь уже в пути.

Кроме того, сотрудники из усиленной группировки МЧС России на местах проводят оценку разрушения зданий и составляют заявки на формирование гуманитарной помощи. За все время с 16 ноября сотрудники ведомства совместно с местными органами власти зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысячи объектов в 43 населенных пунктах региона.

Уже восстановлено 28 социальных объектов и жилых помещений. На 147 объектах работы еще продолжаются.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Проблема Нагорного Карабаха

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