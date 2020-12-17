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17.12.2020 05:35
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года

Власти Новой Зеландии заявили, что начнут вакцинацию населения от коронавируса не скоро - во второй половине следующего года. Первым делом привьют сотрудников таможенных служб и работников жизненно важных профессий. Это планируют сделать во втором квартале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

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По данным СМИ, Новая Зеландия заключила соглашения с двумя компаниями - AstraZeneca и Novavax. Объем поставок составит почти 19 миллионов доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. "Мы приступим к вакцинации основной части населения во второй половине следующего года", - заявила Ардерн.

За все время пандемии в Новой Зеландии выявлено всего 2100 случаев COVID-19, сейчас болеют 43 человека, скончались 25 заболевших.

В мире Океания Новая Зеландия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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