В Польше с 28 декабря введут трехнедельный карантин

Польские власти с 28 декабря введут трехнедельный общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

"С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", - сказал министр.

Он уточнил, что в этот период будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Остановится также работа горнолыжных курортов. Кроме того, закроются все магазины, за исключением продовольственных и хозяйственных. Открытыми останутся и аптеки.

По словам Недзельского, выйти из дома можно будет только по существенной необходимости, например, в аптеку или на работу. В добавок к этому, польские власти планируют ввести запрет и ограничение на перемещение с 19:00 31 декабря до 6 утра 1 января. После этого у школьников должны наступить зимние каникулы. Из-за карантина дети до 16 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.