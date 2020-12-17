В Швеции чиновники зарабатывали на ставках на количество смертей от COVID-19

Совершенно безнравственный тотализатор в самый разгар пандемии коронавируса устроили сотрудники отделения Шведского агентства социального страхования в городе Евле.

Как сообщают местные СМИ, они делали ставки на то, какое количество людей умрет в стране от COVID-19. "Игра" проводилась почти каждый день. Региональные власти, узнав об этом, устроили разбирательство. Сообщается, что работники осознали свою неправоту и раскаялись. Теперь их ждет многомесячный тренинг по ценностям для госслужащих.

За весь период пандемии в Швеции подтверждено более 384 тысячи заболевших коронавирусом, смертей - 7802.

Шведская бюрократия не смогла защитить пожилых граждан от новой инфекции. К такому выводу пришла специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства и государственных органов власти, ответственных за контроль эпидемиологической ситуации в Швеции. В докладе приводится полный анализ ситуации с распространением COVID-19 в королевстве. Согласно документу, не только распространение самой инфекции, но и ряд системных ошибок привели к тому, что многие постояльцы домов престарелых заразились коронавирусом и, как следствие, скончались.

"Система по уходу за людьми старше 65 лет была не готова и плохо укомплектована для борьбы с пандемией, а сотрудники в сфере ухода остались с угрозой один на один", - говорится в докладе.

Комиссия указала на ошибки шведских властей. Первая: правительство слишком поздно запретило посещения домов престарелых. Второе: тестирование для выявления зараженных было начато также слишком поздно. Третье: больных недостаточно наблюдали специалисты: 20 процентов зараженных пожилых людей врачи совсем не наблюдали.

В заключении комиссия пришла к следующему выводу: защита пожилых была основным принципом выбранного "особого пути", который позволил бизнесу, школам и людям работать. Теперь правительство Швеции несет ответственность за невыполнение своей стратегии.