В Швейцарии отказались от карантина на праздники

Многие страны Европы закрываются на карантин, а в это время торговые центры в Швейцарии по-прежнему полны народа. В Цюрихе дела идут как обычно. Магазинам разрешено впускать меньше покупателей, поэтому перед ними часто образуются длинные очереди. Рождественские огни на Банхофштрассе сверкают и блестят, как всегда во время Адвента, сообщает телеканал SRF.ch.

Многие люди закупают подарки в центре города. Так как магазины открыты только до 19:00, шоппинг становится все более суматошным. Настроение царит несколько агрессивное, а люди зачастую проявляют нетерпение. В целом покупателей в Центральной Швейцарии стало меньше, чем обычно, но зато они закупаются с запасом.

Торговля отмечает, что рождественский бизнес зависит от отрасли. В Швейцарии все идет на уровне прошлого года. Небольшие магазины также извлекают выгоду из праздников. "Благодаря строгому выполнению концепций защиты и ограничению доступа, они гарантируют достаточную безопасность, и это вознаграждается клиентами", - говорят представители отраслевых объединений.

Полиция повсеместно фиксирует, что, несмотря на предпраздничную суету, люди придерживаются установленных мер безопасности. Все дисциплинированно носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.