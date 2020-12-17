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Рубрика: В мире

В Швейцарии отказались от карантина на праздники

Текст: Александр Саможнев

Многие страны Европы закрываются на карантин, а в это время торговые центры в Швейцарии по-прежнему полны народа. В Цюрихе дела идут как обычно. Магазинам разрешено впускать меньше покупателей, поэтому перед ними часто образуются длинные очереди. Рождественские огни на Банхофштрассе сверкают и блестят, как всегда во время Адвента, сообщает телеканал SRF.ch.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Многие люди закупают подарки в центре города. Так как магазины открыты только до 19:00, шоппинг становится все более суматошным. Настроение царит несколько агрессивное, а люди зачастую проявляют нетерпение. В целом покупателей в Центральной Швейцарии стало меньше, чем обычно, но зато они закупаются с запасом.

Торговля отмечает, что рождественский бизнес зависит от отрасли. В Швейцарии все идет на уровне прошлого года. Небольшие магазины также извлекают выгоду из праздников. "Благодаря строгому выполнению концепций защиты и ограничению доступа, они гарантируют достаточную безопасность, и это вознаграждается клиентами", - говорят представители отраслевых объединений.

Полиция повсеместно фиксирует, что, несмотря на предпраздничную суету, люди придерживаются установленных мер безопасности. Все дисциплинированно носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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