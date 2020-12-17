В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса

В московском "Спартаке" отреагировали на появившиеся новости о возможном возвращении в команду голландского полузащитника Куинси Промеса.

Ранее появилась информация о том, что Промес может в скором времени вернуться в "Спартак", с которым он завоевал титул чемпиона России. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

Директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов заявил, что не обладает информацией об этом.

"Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине", - сказал Фетисов Sport24.

В настоящее время 28-летний Промес подозревается в совершении ножевого ранения своего родственника, которое произошло минувшим летом. Игрока выпустили из-под стражи и он возобновил тренировки с "Аяксом".

В составе российского клуба Промес провел 135 матчей, в которых забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи.