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17.12.2020 02:44
Рубрика: В мире

В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Власти штатов восточного побережья США принимают меры предосторожности в связи со снежными бурями. По прогнозам метеорологов, в течение ближайшие двух дней в ряде штатов ожидаются снегопады, мокрый снег, слякоть и гололедица.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
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Губернатор Пенсильвании Том Вулф в среду объявил в штате режим ЧС, предупредив о высокой вероятности обрыва линий электропередачи. Он также напомнил о необходимости продолжить распределение вакцины от коронавируса среди нуждающихся. "ЧС облегчит задачу тем, кто участвует в доставке вакцины, и позволит людям выполнять свою работу безопасно", - добавил губернатор. В Нью-Джерси также объявлен режим ЧС. Губернатор Фил Мерфи ввел ограничения на проезд тяжелых грузовиков, пассажирского наземного транспорта, пишет ТАСС.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио из-за снежной бури отметил 17 декабря занятия в школах. Он также призвал горожан соблюдать осторожность на дорогах из-за ожидающихся "пониженной видимости, порывистого ветра и сильного снегопада". Губернатор соседнего штата Коннектикут Нед Ламонт рекомендовал местным жителям воздержаться от поездок на автотранспорте, чтобы не мешать расчистке автотрасс от снега.

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