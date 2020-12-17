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17.12.2020 08:55
Рубрика: Общество

В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Глобальная схема доставки вакцин против COVID-19 в более бедные страны сталкивается с "очень высоким" риском неудачи, в результате чего доступ к вакцинации до 2024 года не смогут получить миллиарды людей, говорится во внутренних документах ВОЗ. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA-EFE/SALVATORE Фото: EPA-EFE/SALVATORE
Фото: EPA-EFE/SALVATORE

Программа ВОЗ COVAX - это разработанная организацией глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Цель проекта - доставить в эти страны к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20 процентов наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране. Речь идет, в основном, об Африке, Азии и Латинской Америке.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Но во внутренних документах ВОЗ указано, что выполнение поставленных целей под угрозой из-за нехватки средств, рисков, связанных с сложностями в поставках вакцин и сложными договорными соглашениями.

"Риск того, что не удастся создать успешный центр COVAX, очень высок", - говорится во внутреннем отчете правления GAVI - альянса правительств, фармацевтических компаний, благотворительных и международных организаций, который организует глобальные кампании вакцинации.

Программа COVAX планирует обеспечивать поставки более дешевых вакцин, которые пока еще не получили одобрения к производству, а не вакцин от лидирующих компаний Pfizer и BioNTech и Moderna, в которых используется более дорогая новая технология мРНК. На данный момент в рамках программы COVAX заключены предварительные соглашения о поставках вакцин с AstraZeneca, Novavax и Sanofi на 400 миллионов доз с возможностью дополнительного расширения заказа, уточнило издание.

При этом все три компании столкнулись с задержками в своих клинических испытаниях, что может отодвинуть вывод вакцин на рынок до второй половины 2021 года или позже.

Это также может увеличить финансовые потребности COVAX. Согласно одному из документов, его финансовые предположения основаны на средней стоимости дозы вакцины в 5,20 доллара США. В то же время вакцины Pfizer и Moderna в несколько раз дороже. Кроме того, вакцина Pfizer сложна в логистике, так как требует хранения при температуре -70 С и, соответственно, может использоваться только в странах, имеющих соответствующее технологическое оснащение на складах, транспортных средствах и медицинских учреждениях.

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Во вторник высокопоставленный представитель ВОЗ заявил, что агентство ведет переговоры с Pfizer и Moderna о включении их вакцин против COVID-19 в рамках скорейшего глобального развертывания по цене для бедных стран, возможно, более низкой, чем текущие рыночные цены.

Другие вакцины разрабатываются во всем мире, и руководители программы COVAX планируют расширить портфель препаратов, включив вакцины других компаний.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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