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17.12.2020 10:27
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: треть россиян будут смотреть пресс-конференцию президента Путина

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Подавляющее большинство россиян, или 81 процент, знают или слышали о пресс-конференции президента Владимира Путина. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Точную дату назвали 52 процента опрошенных. Еще 18 процентов сообщили, что слышат о ней впервые.

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При этом смотреть выступление в прямом эфире планируют 32 процента россиян, чаще люди старшего возраста - от 60 лет (59 процентов). Еще 12 процентов хотят смотреть в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. По данным опроса, чаще люди намерены наблюдать за эфиром по телевизору. Также более трети, или 38 процентов, планируют узнавать основные ответы президента из выпусков новостей. Остальные 18 процентов сказали, что не будут следить за выступлением Путина.

По данным исследования ВЦИОМ, почти три четверти россиян, или 71 процент, признались, что им было бы интересно послушать выступление Путина и его ответы на вопросы. Эта доля выше среди людей старшего возраста (83 процента) и среди женщин (77 процентов). Еще 28 процентам выступление президента не интересно. Среди них большинство мужчины (35 процентов) и молодые люди от 25 до 34 лет (39 процентов).

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