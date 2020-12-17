В четверг Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В начале разговора президент заметил, что ковидные условия не позволили в этом году провести "Прямую линию", поэтому решили совместить ее с большой пресс-конференцией, чтобы ответить на вопросы, которые волнуют и журналистов, и простых граждан из разных регионов страны.

Ответил Владимир Путин и на вопрос обозревателя "Российской газеты".

Айсель Герейханова, "Российская газета": Владимир Владимирович, изменение Конституции именно в этом году, именно сейчас - почему?

Владимир Путин: Вы знаете, все хорошо в срок, в свое время. И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в Основном Законе тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно.

Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений, и это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в столице Российской Федерации, в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту. И в этих условиях была принята Конституция. Память такая, что стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было, и было не где-то там, а здесь, у нас. В этих условиях была принята Конституция, она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития.

Сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и Основной Закон. Не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы даже не могли раньше делать. Например, социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. О чем мы говорим? В 93-м году как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же все было, это никуда не делось, это все было фактом.

А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить сегодняшним руководителям и будущим не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном Законе страны, так же как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живется многим российским семьям. Да, это так и есть. Но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже ПМ, ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции.

Там есть другие проблемы, возникают, я читал один из вопросов: и уборщице, и преподавателю, получающим ПМ, им МРОТ подтянули, а другим категориям работников зарплату не подняли. Но государству придется это сделать теперь, в том числе на основе Конституции, опираясь на Конституцию, потому что МРОТ не может быть ниже ПМ. Понимаете, это все связано. Да, надо будет напрягать усилия в соответствии с требованием Конституции. В этом смысл изменений в законе.

Или, например, мы в поправках зафиксировали приоритет российского конституционного права над международными всякими там нормами. Или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было? Ну можно. Говорить можно все что угодно. Мы могли обеспечить? Нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, а армия была численностью больше миллиона.

Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективны. Одна из наиболее эффективных армий мира - у России на сегодняшний день. Все это мы теперь можем зафиксировать в Основном Законе. Эта ситуация созрела, мы это сделали, и сделали своевременно.

Все хорошо в срок. И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в Основном Законе тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно

Кстати говоря, поправок было сколько там? Тысячи, если не сотни тысяч, поправок пришли. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие и то, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу. Столько людей пришло на избирательные участки - это, по сути, по факту, референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной Закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в Основной Закон.

Обозреватель "РГ" Айсель Герейханова спросила президента о главном политическом событии года - обновлении Конституции. Фото: vesti.ru

О пандемии: "Проблем - океан, но мы встретили их достойно"

Первый вопрос прозвучал с Дальнего Востока. "Год был плохой или было что-то хорошее, на ваш взгляд?" - спросила президента корреспондент ГТРК "Магадан".

"Локдауны, сокращение производства, перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов - к сожалению, все это имело место быть", - перечислил президент. Этот океан проблем расплескался везде, по всему миру, сказал он, но Россия встретила их достойно. "И отчасти, может, даже лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения", - сравнил он.

Реформа первичного звена здравоохранения в России начнется 1 января 2021 года

И привел цифры. Падение ВВП составило 3,6% - меньше, чем в ведущих странах ЕС, в США. Промышленное производство "подсело" на 3%, главным образом за счет нефти. Но вчера президенту доложили приятную новость: рост обрабатывающей промышленности составил 1,1%. Сельское хозяйство - плюс 1,8%. Прибыль банков - примерно 1,3 тлрн рублей, это говорит об устойчивости финансовой системы, продолжил президент. Путин надеется и на рост реальной зарплаты, до конца года - на 1,5%. "К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения", - добавил он, уточнив, что оно будет около 3%.

Уровень безработицы в начале года был 4,7% и подрос до 6,3%. Но президент надеется, что в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели - за счет мер поддержки экономики.

Очевидным положительным элементом развития экономики России президент считает тот факт, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это означает, что страна не в полной мере, но начинает "слезать с так называемой нефтегазовой иглы". "И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - заявил Путин. В то же время он признал, что пока зависимость от нефтегазовых доходов большая.

О здравоохранении: "Наша система оказалась эффективнее других"

Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии, но по сравнению с тем, что происходило в других странах, наша система здравоохранения "оказалась более эффективной", считает Путин.

В целом система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации ресурсов, оценил президент. Он привел цифры. В России было создано 277 тыс. специализированных коек. Построено 40 медцентров, в том числе 30 - силами минобороны. Только врачей на линии фронта борьбы с COVID работает 150 тысяч, а всего медработников - более полумиллиона. Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, в том числе производство масок выросло в 20 раз. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на коронавирус. И главное - страна стала первой в мире, которая изобрела и начала производить свою вакцину. При ее испытаниях не выявлено ни одного серьезного побочного эффекта. Уровень защиты, которую она дает, достигает 97%. "Хорошая вакцина и безопасная", - считает Путин.

Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Журналисты федеральных и иностранных СМИ разместились в Центре международной торговли в Москве - с соблюдением социальной дистанции.

Что касается реформы первичного звена здравоохранения, то из-за пандемии "мы немножко сдвинули вправо начало работы". "Мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили, - сказал президент. - Вместо того чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января".

Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей - из региональных бюджетов. Главное - обеспечить стопроцентную доступность медицинских услуг для граждан, и здесь еще хватает вопросов, которые требуют решения, признал Путин. Продолжим этим заниматься, обещал он. Речь идет о дополнительной подготовке кадров для "первички", а также материальной базы.

О невыдаче бесплатных лекарств: "Обязательно будем разбираться"

В ходе пресс-конференции Владимир Путин сам зачитал жалобу из Рязанской области: даже с подтвержденным диагнозом коронавируса люди лечатся сами, не получают обещанных государством бесплатных лекарств. "Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует", - возмутился Путин.

Все деньги из федерального бюджета регионам перечислены, но то, что люди не везде получают бесплатные лекарства, - не единичные случаи, заявил президент, обещав, что реакция на это обязательно последует. Президент напомнил, что 10 млрд рублей было передано в регионы для оперативной реакции на еще не решенные вопросы, связанные с закупкой средств индивидуальной защиты и подготовкой лечебных заведений. Также чуть больше 5 млрд было выделено из госказны на места, чтобы бесплатно давать лекарства людям, которые лечатся на дому, напрямую им помогать. "Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему до сих пор людям там не дают лекарства, непонятно, - продолжил он. - Обязательно будем разбираться".

Президент обрисовал порядок: гражданин обращается в поликлинику, подтверждает диагноз и получает необходимые лекарства. "Все обращения, которые к вам поступили, обязательно систематизируем и обязательно на это отреагируем", - сказал он работникам колл-центра.

Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. За четыре с половиной часа он ответил на 68 вопросов. Фото: vesti.ru

О росте цен: "Надо было вовремя реагировать"

Власти будут внимательно смотреть за ситуацией с ценами на продукты в стране, заявил президент.

Реакция на предпринятые правительством меры по стабилизации цен на основные продукты питания должна произойти в течение ближайших недель и даже дней, сказал Путин. Он рассказал, что его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. Так, в России собирается рекордный урожай зерновых. В этом году он составит 131 млн тонн и может достичь даже 134 млн тонн. "А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати?" - возмутился президент.

Он напомнил, что в свое время федеральные власти сделали все, чтобы поддержать отечественных производителей сахара. "Мне когда-то говорили, надо нам прикрутить тростниковый сахар - надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Министр мне сказал - для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен на сахар произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет?" - заметил Путин.

Он пояснил, что рост цен произошел из-за того, что выросли цены на мировом рынке. И на внешний рынок пошло значительно больше продукции. "Начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", - подчеркнул президент.

Он отметил, что правительство отреагировало на его слова. Но главное - чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами. "Надо было своевременно это делать более рыночными (методами). Просто надо было вывозные таможенные пошлины отрегулировать. Вот и все", - пояснил Путин.

О борьбе с бедностью: "Уйти с 13,5% до 6,5% - это реально"

Доля бедных в России должна снизиться с нынешних 13,5% до 6,5% к 2030 году, обозначил президент.

"Одно из основных направлений деятельности - снижение количества людей, живущих за чертой бедности. План такой - к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже

прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится. Но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что ситуация в стране сложная, но управляемая. И были периоды в истории нашей страны намного сложнее. "Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума - почти треть страны. Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности, сейчас, к сожалению, из-за этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%, это, конечно, много - это около 20 млн человек", - сказал глава государства.

О поддержке семей с детьми: "Пособия вырастут с 2021 года"

Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году, сообщил Путин. Он напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Так, со следующего года нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет, доходы на каждого члена семьи в которых с учетом получаемых ими выплат не превышают прожиточного минимума, будет назначено пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. В этом году они получали на каждого ребенка по 0,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. "Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, как это будет отражаться на доходах семьи, и с 1 января будем на каждого ребенка платить больше", - сказал президент.

70% бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Мы начинаем слезать с "нефтяной иглы"

Он также напомнил, что в этом году увеличен критерий определения нуждаемости семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 0 до 1,5 года. Теперь право на пособие получают те из них, доход в которых на каждого члена семьи не превышает 2 прожиточных минимумов. Ранее он составлял 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе.

На таких же условиях, но из средств маткапитала могут получать выплаты семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Об индексации работающим пенсионерам: "Зависит от доходов бюджета"

Работающие пенсионеры заслуживают возобновления индексации пенсий, власти об этом думают. Как скоро - будет зависеть от доходов бюджета.

Глава государства напомнил, что индексация для этой категории была приостановлена пять лет назад. Журналистка спросила, при каких условиях индексация будет возобновлена. "Условие простое - бюджетная обеспеченность", - ответил Путин.

Он обратил внимание на название СМИ, которое представляет собеседница - "Молодой ленинец". "Ленинцы знают, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили", - напомнил он. "Но в сегодняшних условиях, особенно в ситуации с коронавирусом, с падением доходов, индексация, конечно, крайне важна", - подчеркнул российский лидер.

"Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке государства", - продолжил он. Он уточнил, что речь идет о людях, которые заняты "на таких работах, на которые другие не стремятся". Дальше конкретизировать президент не стал.

Он напомнил, что на следующий год для пенсионеров предусмотрена индексация выше инфляции - на 6,3% (здесь имеется в виду индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров. - Прим. "РГ"). Инфляция же ожидается на уровне 4%. "Что касается того направления, о котором вы сказали, то мы, конечно, об этом думаем, - заявил Путин, возвращаясь к работающим гражданам преклонного возраста. - И пенсионеры этого заслуживают. Это точно".

О выходе из кризиса: "За полгода ситуация должна измениться в лучшую сторону"

Президент ответил на вопрос, когда в стране кончится экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Что касается мер для бизнеса, то власти перенесли все платежи, кроме НДС, на более поздний срок, напомнил Путин. Кроме того, выдавали гранты, давали льготные кредиты. Для малых и средних предприятий сократили отчисления в соцфонды (и это "не на пандемию, а навсегда - на будущее", уточнил президент). Поддержали автопром, авиастроение, судостроение, агропром и строительство.

На прямую поддержку граждан в пандемию государство направило 838 миллиардов рублей

В целом на поддержку граждан и промышленности, то есть на борьбу с пандемией, было потрачено 4,6 трлн рублей. "Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП", - уточнил он. 838 млрд из этих денег пошли на прямую поддержку граждан.

Весь этот набор был эффективно использован, оценил Путин.

- Мы думаем над тем, что будет дальше, - продолжил он. - Выход из кризиса будет зависеть от того, как быстро закончится пандемия, когда перейдем к массовой вакцинации, когда сможем убрать введенные ограничения.

Президент рассчитывает, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону.

- Что касается экономики, то конец 2021 - первый квартал 2022-го - и мы все эти проблемы преодолеем, - заверил Путин. По его словам, в следующем году ожидается выход на позитивные тенденции по ВВП.

После пресс-конференции президент отдельно пообщался с журналистами кремлевского пула. Фото: vesti.ru

О правительстве: "Работает очень напряженно, днем и ночью"

"Правительство работает достаточно эффективно", - дал Путин свою оценку. Возможно, некоторые члены кабмина упустили момент, когда выросли цены на отдельные виды продовольствия. "Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Без преувеличения могу сказать - днем и ночью. Конечно, за это их можно и нужно поблагодарить", - считает Путин.

Коронавирус несколько сместил приоритеты страны, но стратегические цели не откладываются, заверил президент: "Правительство формировалось под эти стратегические цели, и полагаю, что оно этим задачам отвечает".

Последние кадровые изменения, по словам главы государства, были инициативой премьер-министра Михаила Мишустина. "Я с ними согласился. Каких-то других не вижу", - сказал Путин.

О выборах в Госдуму: "Будет больше партий"

Полтора десятка партий смогут принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Российская политическая система развивается и дает большему количеству партий принять участие в больших общенациональных кампаниях, уверен президент.

Говоря о состоянии российского политического ландшафта, он напомнил, что теперь "парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе - по формированию правительства РФ". "Теперь Государственная Дума по сути принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. Президент обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом", - подчеркнул глава государства.

Я чувствую ответственность за страну и буду делать все для ее блага

"Мне кажется, это существенным образом - еще не все это осознали - повышает значимость работы депутатского корпуса, ответственность перед страной, в том числе и за работу правительства. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно важна", - считает он.

Президент уверен, что попытки вмешаться в российские выборы извне будут продолжаться, но Россия готова им противостоять.

Стол Владимира Путина до начала большой пресс-конференции. Фото: AP Photo

О выборах президента в 2024 году: "Я для себя еще не принял решение"

Владимир Путин еще не решил для себя, пойдет он на президентские выборы в 2024 году или нет. "Формально это решение от народа есть. Делать это или не делать - посмотрю", - заявил он на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, стоило ли ему солидаризироваться с поправкой в Конституцию, которая позволяет вновь баллотироваться на высший пост, глава государства рассказал об одном своем универсальном правиле. "Нужно понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", - сказал Путин.

- Я для себя еще не принял решение - пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит, - подчеркнул президент.

Об украинских властях: "Им не хватает политического мужества"

Путин раскритиковал власти Украины за отсутствие политического мужества. Российский лидер напомнил, что практически все предыдущие главы государств - и действующий президент Владимир Зеленский - приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта на Донбассе, об объединении страны и - в конечном итоге - о выстраивании отношений с Россией.

"Но ничего не получается у них", - сделал вывод Путин. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, "начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы".

Президент резюмировал, что у украинских лидеров "не хватает политического мужества". В итоге процесс урегулирования замирает, продолжил он, отметив, что то же примерно "и сейчас происходит".

Впрочем, он назвал достижением то, что соблюдаются нормандские договоренности о прекращении боевых действий, произведен обмен удерживаемыми лицами. Но наряду с этим "ничего не сделано в экономике, социальной сфере, а также в плане политического урегулирования".

Более того, официальные лица в Киеве много раз заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения, а они подтверждаются резолюцией Совбеза ООН. То есть приобрели силу закона, и пересмотреть их не удастся, напомнил Путин.

Он также подчеркнул, что "Россия как поддерживала, так и будет поддерживать" Донбасс. "Мы даже будем наращивать поддержку Донбасса, - уточнил он. - Это касается поддержки производства, решения социальных, инфраструктурных вопросов и так далее. Будем двигаться спокойно по этому направлению".

О России: "По сравнению с Западом мы белые и пушистые"

О доли ответственности российского лидера за состояние отношений с рядом стран Запада его спросил корреспондент BBC.

- Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом, и все буду делать в интересах Российской Федерации, - подчеркнул Путин.

Это касается в том числе возвращения Крыма в состав Российского государства. Президент подчеркнул, что сделано это было на основе волеизъявления народа.

"По сравнению с вами, да, так и есть - мы белые и пушистые", - заявил российский лидер. Он напомнил об обещаниях не расширять НАТО на восток, о выходе США из договоров, определявших контроль за вооружениями. У России в мире 2-3 базы на террористически опасных направлениях, а у США огромная сеть по всему миру. Военный бюджет России - 46 миллиардов долларов, а у США - 770 миллиардов.

- Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если не пушистые, то весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений, - считает Путин.

Он призвал страны к миру, процитировав слова кота Леопольда из отечественного мультфильма: "Ребята, давайте жить дружно".

Многие россияне следили за разговором в прямом эфире. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Акцент

Семьи с детьми до 7 лет получат по 5 тысяч рублей к Новому году

Государство сделает новогодний подарок всем семьям с маленькими детьми до семи лет включительно. Речь идет о пяти тысячах рублей на каждого ребенка, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Волонтеры мне недавно говорили, что у них есть идеи по поддержке детей к Новому году", - рассказал глава государства. Он заметил, что в этом году, к сожалению, были отменены массовые мероприятия - например, детские елки.

- А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее, - сказал президент. - И в то же время сегодня есть трудности.

Путин рассказал, что посоветовался с правительством и своей администрацией. "И мы договорились о том, что мы - страна, государство - сделаем нашим детям подарок, - сообщил российский лидер. - Простой, скромный. Но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей".

Он уточнил, что разовая выплата будет полагаться на каждого ребенка - их получат все семьи, где есть дети от нуля до семи лет включительно. Деньги перечислят гражданам еще до Нового года. По словам Путина, они поступят "обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет". Сразу после пресс-конференции президент подписал соответствующий указ.

Подготовила Татьяна Замахина

Кстати

Президент России Владимир Путин признал, что у российских вузов и учреждений среднего профессионального образования существует проблема нехватки мест в общежитиях. Однако он отметил, что решается она, как правило, в рамках программы развития самих вузов и колледжей. В то же время, по словам главы государства, в каждом конкретном случае возможны точечные решения и поддержка государства.

Разговор на эту тему на примере Новгородской области инициировала журналист Арина Аксенова в ходе большой пресс-конференции президента России.

Как пояснил "РГ" член региональной Общественной палаты Владимир Аверкин, в Великом Новгороде единицы учебных заведений имеют общежития. Определенным решением проблемы может стать полное среднее образование детей по месту жительства родителей, когда в училищах и колледжах они будут изучать только спецпредметы, "однако федеральные деньги все равно нужны".

Мария Голубкова, Великий Новгород

Журналистам прописали меры безопасности

Число аккредитованных журналистов в этот раз было значительно меньше, чем в прошлые годы. Причина понятна - пандемия и связанные с ней ограничения. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ работали в зале Центра международной торговли. А региональные корреспонденты остались в своих округах: для связи с Москвой были организованы специальные площадки во всех федеральных округах - в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. При этом количество участников было ограничено с учетом требований Роспотребнадзора. При аккредитации предусмотрены квоты: один корреспондент от печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съемочная группа от телевизионного СМИ (корреспондент и оператор).

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александра Белуза

Проблему с выплатами решили сразу

В первом включении кол-центра, куда поступали вопросы граждан России к президенту Путину, прозвучала информация, что в нижегородском военном госпитале медики не получали доплат за работу с пациентами с коронавирусом с сентября. Это тот самый госпиталь, который весной был построен в кратчайшие сроки военными строителями. И относится он к министерству обороны.

В ответ на запрос "РГ" в пресс-службе правительства сообщили, что сотрудники всех медицинских учреждений регионального подчинения выплаты получают. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин незамедлительно провел консультации с военным ведомством, где пояснили, что вопрос выплат находится на постоянном контроле. "За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", - пояснили в пресс-службе.

Тем не менее региональное СУ СК начало доследственную проверку информации о задержках выплат медикам военного госпиталя.

Мария Волкова, Нижний Новгород

"А вы сделали прививку от COVID?"

В ходе пресс-конференции журналисты спросили президента, сделал ли он себе прививку от коронавируса. Владимир Путин сослался на мнение специалистов, которые говорят, что те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "До таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал Путин. Главе государства в этом году исполнилось 68 лет.

- Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока этой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, - заверил он.

"А как вы относитесь к всеобщей вакцинации?" - уточнили журналисты. "Считаю, что это нужно делать", - ответил Путин, добавив, что массовая вакцинация должна создать общенациональный популяционный иммунитет.

Помощь для "скорой"

На проблемы с работой амбулатории службы скорой помощи в селе Алакуртти Мурманской области пожаловался местный житель Юрий Краснянский.

- У нас одна машина, с одним фельдшером, - рассказал он. - В амбулаторию приходится добираться самому - если получится. В амбулатории сидит один врач общей практики - женщина, которой 86 лет.

По словам президента, если 86-летняя врач работает в амбулатории фельдшером, она явно ветеран труда и к ней нужно относиться с особым уважением.

- Она на посту, несмотря ни на что, - подчеркнул Владимир Путин. - Вы ей помогите, поддержите ее, а мы поддержим вас. С автотранспортом мы вам поможем, сейчас ведутся закупки автомобилей для ФАПов. Попрошу губернатора Мурманской области обратить на это внимание.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев прокомментировал, что проблем с автомобилями "скорой помощи" в Алакуртти нет. В этом селе работает подразделение Кандалакшской центральной районной больницы. Еще в прошлом году за счет минпромторговских поставок за счет областного бюджета потребность Кандалакшской ЦРБ в автомобилях была удовлетворена, в том числе в Алакуртти.

- В отделении скорой помощи работают два молодых фельдшера, - добавил Дмитрий Панычев. - Что касается жалоб на то, что в амбулатории работает сотрудник преклонного возраста, то мы во всем разберемся, проверим досконально.

Оказалось, что реальная ситуация несколько отличается от той, которую описал автор жалобы.

- Во-первых, врачу не 86 лет, а 66. Во-вторых, в амбулатории работают несколько специалистов: врач общей практики, два педиатра, стоматолог, лаборант, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Кроме того, в Алакуртти на 3 тысячи человек населения работают две машины "скорой помощи", тогда как по нормативам одна машина должна приходиться на 10 тысяч населения.

Кроме того, врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти сочла жалобу Краснянского хамской. Она заявила, что имеет 40 лет стажа, что она в здравом уме и памяти, и после необоснованных обвинений в некомпетентности намерена уволиться. По ее словам, она целый год вынуждена работать одна, так как в январе ее коллега уволилась. Ей приходится "бегать между разными этажами" и поочередно принимать пациентов в разных кабинетах.

Алексей Михайлов, Мурманск

Источники есть

Вопрос от Михаила Геннадьевича Мастеркова, который озвучил волонтер колл-центра: "Крым и города Черноморского побережья страдают от проблем с водой. Почему вода по графику в Крыму - ЧС, а для Новороссийска - норма? Есть ли план восстановления водоснабжения?"

"Ситуация известна, ею занимаются, - пояснил Владимир Путин. - Сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко".

Крымские водоемы обмелели к началу декабря на семь миллионов кубометров, и сейчас общий суммарный запас воды в водохранилищах республики - 36,672 миллиона кубометров, что почти на 63 миллиона меньше, чем год назад. Самая сложная ситуация в Симферополе, который получает воду из трех водохранилищ поверхностных стоков. Сейчас они заполнены всего на 8-14 процентов от проектного объема. Поэтому уже сейчас ГУП "Вода Крыма" поставляет в столицу Крыма до 60-70 тысяч кубометров в сутки из подземных артезианских скважин - это уже больше, чем поднимается из водохранилищ. А к апрелю 2021 года, даже если осадков в предстоящие месяцы выпадет самый минимум, Симферополь будет получать из скважин уже до 110 тысяч кубометров воды в сутки из 150 необходимых. Но это позволит подавать воду по сегодняшнему графику, не забирая ни куба из водохранилищ. Ученые полуострова полагают, что подземные источники тоже не безграничны, и если качать воду из недр в слишком больших объемах, она уйдет на более низкие горизонты. Решением проблемы может стать использование очищенных сточных вод и создание замкнутого водооборота.

- Это переброска части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел, - пояснил гидролог Анатолий Копачевский, старший преподаватель кафедры водоснабжения Крымского федерального университета. - Есть водопроводные очистные сооружения "Жаворонки", где есть полный комплекс многоступенчатой очистки, включая коагуляцию, отстаивание, сорбцию, фильтрацию и обеззараживание в полном объеме. Поэтому возможен возврат этой воды в Симферополь.

На переброску части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел запланировано финансирование в объеме 5,7 миллиарда рублей.

Илья Изотов, Симферополь

На Урале изобрели всевидящего сортировщика мусора

С вопросом, почему во многих регионах тормозит мусорная реформа, обратилась к президенту Ольга Балабанова из Магнитогорска.

- Я не думаю, что тормозит реформа, - парировал Владимир Путин. - Хотя и есть много вопросов, связанных с организацией самого производства. Перед нами стоит несколько крупных задач. Нужно создать замкнутый цикл производства, когда отходы не будут идти на полигоны. Нужно добиться нормальной сортировки. Уверяю вас, что правительство этим занимается, регионы этим занимаются и будут заниматься дальше.

Отметим, как уже сообщала "РГ", на Среднем Урале изобрели сортировщика мусора, который видит, какие перед ним отходы.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Уникальную оптическую установку для сортировки бытовых отходов создали ученые Уральского федерального университета, сейчас проходят последние испытания. И с будущего года она уже будет внедрена на двух мусоросортировочных заводах Среднего Урала.

Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Она движется со скоростью один метр в секунду. При этом оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы - картон, стекло, пластик и т.д.

Тут же подключается мощный продув воздухом, и отдельные мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда, помощь человека исключается полностью.

При этом из общей массы отходов извлекается больше 80 процентов полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная" и извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают".

Расчеты показывают, что этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза - картона, в два раза - полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Импортная техника оказывается "близорукой" по отношению к нашему мусору, она его попросту не видит.

В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.

Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале.

Елена Мационг, Екатеринбург