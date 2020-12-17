В ноябре этого года авиакомпании совершили в России 98,9 тысячи полетов, сообщили в Росавиации. Это на 28% меньше, чем в ноябре 2019 года, но такая же динамика была и в третьем, "курортном", квартале - то есть стремительного снижения показателей не произошло.

Количество внутренних рейсов в августе и сентябре даже превышало прошлогодние значения на 9-12%. Но после завершения отпусков, прогнозировали специалисты, показатели вновь спланируют вниз. В некурортном ноябре количество внутренних авиарейсов действительно снизилось, но не столь критично, всего на 3,6% к ноябрю 2019 года.

В Росавиации ранее заявляли, что, несмотря на общую положительную динамику, пассажиропоток в 2020 году прогнозируется на уровне около 50% от объемов 2019 года. Но это с учетом международных авиаперевозок.

Внутренние авиаперевозки пока выглядят вполне благополучно. Произошедшее снижение в ноябре не слишком серьезное, говорит замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Прогнозы по более заметному падению авиаперевозок не оправдались, и на это, кстати, отреагировал фондовый рынок. В конце ноября наблюдался рост интереса инвесторов к акциям российского авиасектора, в частности, акции "Аэрофлота" росли на 15%, замечает эксперт.

По данным агрегаторов, активно летают в ноябре по-прежнему туристы, а не бизнесмены, несмотря на разгар сезона деловой активности. Билеты для бизнес-путешествий в ноябре приобретали на 58% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, отметила генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Юлия Липатова. По делам россияне традиционно летали в Москву и Санкт-Петербург. Среди самых популярных российских городов также оказались Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Краснодар, Сочи, Красноярск и Самара.

Декабрь может добавить позитива. За первую половину этого месяца продажи деловых авиаперелетов выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом ноября 2020 года. Кроме того, начнется зимний высокий турсезон.

Но ситуация в отрасли остается очень сложной, и пока поводов для оптимизма нет, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. Международные авиарейсы в большей части закрыты, а внутренние перелеты все так же убыточны. "Мы на дне и продолжаем погружаться в ил", - предупреждает эксперт.