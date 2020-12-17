Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19

После выписки из больницы с коронавирусом пациентам необходимо строго придерживаться ряда правил, так как существует риск повторной госпитализации с COVID-19. По данным Journal of the American Medical Association у 27 процентов наблюдаемых пациентов возник рецидив болезни.

- Чаще всего подобное возникает, когда инфекция была недолечена. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы, заявил "Вечерней Москве" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Терапевт советует строго следовать рекомендациям лечащего врача, принимать назначенные препараты и избегать переохлаждения.

Кроме того, не рекомендуется перегружать организм физическими нагрузками, а также следить за давлением, снизить количество жирной, сладкой, острой и соленой пищи. Минимум на месяц следует отказаться от алкоголя, который нейтрализует действие лекарств.