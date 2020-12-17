Новости

В Чечне двое неизвестных напали на пост ДПС 09:30
Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы 09:23
Оперштаб: Еще 5777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19 08:58
В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом 08:55
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года 08:50
"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 08:58
Рубрика: Общество

Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19

Текст: Николай Грищенко

После выписки из больницы с коронавирусом пациентам необходимо строго придерживаться ряда правил, так как существует риск повторной госпитализации с COVID-19. По данным Journal of the American Medical Association у 27 процентов наблюдаемых пациентов возник рецидив болезни.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются

- Чаще всего подобное возникает, когда инфекция была недолечена. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы, заявил "Вечерней Москве" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Терапевт советует строго следовать рекомендациям лечащего врача, принимать назначенные препараты и избегать переохлаждения.

Кроме того, не рекомендуется перегружать организм физическими нагрузками, а также следить за давлением, снизить количество жирной, сладкой, острой и соленой пищи. Минимум на месяц следует отказаться от алкоголя, который нейтрализует действие лекарств.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации