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Рубрика: В мире

Хорькам подложили свинью

Ввоз домашних животных из Британии будет ужесточен
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
Домашние питомцы на Альбионе одними из первых ощутят последствия "брекзита". С 1 января 2021 года, когда закончится переходный период после выхода Британии из ЕС, их ветеринарные паспорта по ту сторону Ла-Манша будут аннулированы. Владельцам придется изрядно потрудиться, чтобы взять четвероногих членов семьи в поездку на континент.
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Британское министерство охраны окружающей среды даже выпустило инструкцию о том, как путешествовать в Европу с собаками, кошками и... домашними хорьками. Отныне они должны иметь "сертификат здоровья", выданный ветклиникой не позднее чем за десять дней до вылета. К слову, получать его нужно всякий раз заново. Животных придется не только заранее прививать от бешенства, но и обязательно чипировать. Разрешение на пребывание в ЕС будет действительно не больше четырех месяцев, после этого четвероногие путешественники обязаны вернуться в Британию. Исключение не сделали даже для собак-поводырей. Кстати, один владелец сможет ввезти в Европу не больше пяти питомцев - разве что только на специальные соревнования или шоу. Ранее Швейцария, которая, как известно, не состоит в Евросоюзе, но входит в Шенгенскую зону, объявила о том, что лишь три аэропорта - в Базеле, Цюрихе и Женеве с нового года будут пускать британских пассажиров с домашней живностью.

В мире Европа Великобритания

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