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17.12.2020 11:56
Рубрика: Культура

Вышел новый "секретный" мультсериал для детей и пап

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 17 декабря, вышел новый необычный мультсериал "Бодо Бородо".

На самом деле это больше, чем просто мультсериал. "Бодо Бородо" - мультимедийный комедийный образовательный проект для дошкольников и младших школьников. А также для их пап и дедушек. Проект состоит из двух тематических сезонов. Первый из них - "Бодо Путешествия" - доступен к просмотру уже сейчас на IVI. А именно - восемь серий о приключениях главного героя бородатого бородача Бодо Бородо. Серии будут выходить по четвергам, начиная с 24 декабря.
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Всего в сезон "Бодо Путешествия" войдет 60 серий, сделанных в технике 2D, по 4 минуты каждая. Часть эпизодов "Бодо Путешествия" созданы при поддержке Русского географического общества. В них зрители познакомятся с достопримечательностями России.

Главный персонаж сериала - Бодо Бородо - горе-учитель, который не умеет даже читать и писать, и может перепутать Австралию с Северным полюсом, но при этом учит детей всему. В сезоне "Бодо Путешествия" Бодо отправится вместе со своими учениками в разные уголки нашей планеты, узнавая в каждой серии что-то новое о географии, достопримечательностях разных стран и культуре разных народов, а также о бытовых аспектах, связанных с путешествиями, например, как получить визу или зачем нужно учить иностранные языки. В сериале есть и Морфы - младшие друзья Бодо. Живут у него в бороде. Умеют превращаться во что угодно и не всегда слушаются хозяина.

Согласитесь, что Бодо Бородо - самый необычный в мире учитель. Автор идеи сериала и главный режиссер "Бодо Бородо" Владимир Сахновский говорит о нем так: "... Я стал начитывать нелепые утверждения на диктофон. Так появился учитель, который совершенно не знает никаких наук, но думает, что знает все и считает своим долгом всех учить. Под звуки ворчания героя, которого исправляют его ученики, я стал работать над дизайном персонажа. Нарисовал бородатого человечка с бородой в форме шляпки гриба, а потом спрятал туловище, руки и ноги под бороду. Борода на босых ножках - самое то, чтобы называться лучшим учителем!".

Количество сезонов Бодо бесконечно, потому что нет в мире такой области знания, в которой Бодо не сумел бы все перепутать. Стоит сказать, что создателей сериала можно назвать папами "Смешариков". Также на их счету такие анимационные фильмы, как "Фиксики", "ПинКод", "Малышарики" и "Тима и Тома". И их следующий проект станет таким же популярным - сомневаться не приходится.

Фото: Предоставлено Sonypictures
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"Мы поставили себе амбициозную цель - сделать детский образовательный сериал, который будет интересно смотреть родителям. Персонаж Владимира Сахновского оказался идеальным для этой цели - самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач, который при всей своей ворчливости действительно любит своих учеников. Мы разрешили себе чуть больше, чем обычно разрешают себе создатели дошкольного контента, и увидели по нашим первым зрителям, как к просмотру подключались даже папы. И тут пазл сложился - у нас получился "секретный" сериал для пап, а символом сериала стала борода, ассоциирующаяся с мудростью, отцами и дедушками", - комментирует продюсер сериала "Бодо Бородо" Десислава Медкова.

Второй сезон, который называется "БОкварь", зрители увидят в 2021 году. В нем Бодо Бородо будет изучать вместе с юными зрителями русский язык. Свое обучение Бодо начинает с знакомства с буквами, учит детей складывать их в слова, показывает на простых детских примерах, как работают разные слова в речи.

Кстати

В 2018 году проект "Бодо Бородо" стал обладателем Национальной анимационной премии "Икар" как лучший анимационный стартап года.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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