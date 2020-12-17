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Вышел трейлер перезапуска хоррор-серии "Поворот не туда"

Новости
    17.12.2020, 14:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Ребут протяжной слэшер-линейки "Поворот не туда" получил первый трейлер. Ролик размещен на YouTube-канале компании Saban Film, прибравшей франшизу, и, несмотря на то, что ленте присвоен жесткий рейтинг R, не спешит шокировать зрителя особо "мясными" сценами - лишь таковые анонсирует.

Поставил картину Майк П. Нельсон ("Местные"). Сюжет не финтит - группа друзей отправляется вояжем по знаменитой Аппалачской тропе и подвергается террору со стороны зловеще настроенных аборигенов, окопавшихся в тех горах еще столетия назад.

Сценарием занимался темнокожий автор Алан МакЭлрой, работающий на серии с самой первой ленты 2003 года. Также на его счету четвертый "Хэллоуин" и "Спаун".

До того, как созреть к перезапуску, серия пережила пять сиквелов, последний из которых вышел в 2014 году.

Премьера седьмого фильма франшизы - 2021-й.

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