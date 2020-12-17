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Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры"

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    17.12.2020, 15:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале сервиса START опубликован трейлер многосерийной мистической драмы "Пассажиры". Режиссер проекта - Карен Оганесян ("Я остаюсь", "Игра на выживание").

Главную роль в сериале сыграл Кирилл Кяро, звезда большого международного хита "Эпидемия". Его герой - таксист Андрей, по сути - русский перевозчик Харон, пассажирами которого становятся лишь те, кто умер и "не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом, не отпуская из этого мира".

И пока они не изольют душу водителю, не осознают, что держит их на Земле, "такси будет продолжать свой путь".

В ролях: звезда "Хорошего человека" Юлия Снигирь, звезда "Чик" Сергей Гилев, звезда "Хорошего человека" и "Звоните Ди Каприо!" Андрей Бурковский, Даниил Воробьев ("Обычная женщина"), Анатолий Белый ("Куприн", "Яма"), Юлия Ауг ("Ученик"), Анастасия Уколова ("Кровавая барыня") и Вениамин "Атос" Смехов.

Премьера - 24 декабря. В этот день на сервисе появятся два первых эпизода, после чего оставшиеся шесть серий будут выходить по субботам.

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