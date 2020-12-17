За кражу электронных доверенностей будет грозить уголовная ответственность

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что постановление пленума Верховного суда России содержит важные разъяснения, касающиеся различных аспектов преступлений, которые так или иначе связаны с фальшивыми документами. Например, уточняется, что можно считать важными документами.

"Уголовный кодекс предусматривает повышенную ответственность за похищение у человека важного документа. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за похищение у гражданина паспорта или другого важного документа были осуждены 1038 человек. В этом году за то же преступление осужден 361 гражданин. На практике нередко суды по-разному трактуют вопрос, считать ли тот или иной документ важным, а юристам нужны четкие ориентиры", - рассказал Владимир Груздев.

Верховный суд разъясняет, что важными личными документами могут быть признаны вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие. "К важным документам также относятся загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта. Подготовленные разъяснения помогут усовершенствовать правовую практику", - отметил Владимир Груздев.

Другое важное разъяснение связано с тем, что считать официальными документами. В УК установлена ответственность за приобретение и сбыт официальных документов, а также похищение или повреждение документов. Под официальными понимаются в том числе электронные документы.

"Выдаваться официальные документы могут образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и прочими. Иными словами, уголовная ответственность может наступать за похищение или уничтожение доверенностей, в том числе электронных, зачетной книжки студента и т.п. Преступлением также будет считаться покупка гражданином медицинской справки для получения водительских прав", - объяснил Владимир Груздев.

Из принятых разъяснений следует, что официальными документами являются также электронные школьные дневники. Так что их уничтожение или повреждение подпадает под статью УК.