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17.12.2020 17:40
Рубрика: Общество

Во Франции в элитной свинцовой гробнице нашли забальзамированное сердце

Текст: Денис Передельский
Фото: Herve Paitier / Inrap Фото: Herve Paitier / Inrap
Фото: Herve Paitier / Inrap

Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на площади Сен-Жермен в городе Флерсе обнаружили два свинцовых гроба. На одном из них находилась урна в форме сердца, называемая "кардиотафом".

Фото: University of Aberdeen
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Краткий отчет об исследовании, проведенном междисциплинарной командой экспертов, опубликован на сайте Inrap. Уникальную археологическую находку пришлось исследовать в анатомической лаборатории. Только так можно было раскрыть секрет погребальной урны, внутри которой находилось тщательно забальзамированное человеческое сердце.

Сообщается, что артефакт был найден археологами еще осенью 2014 года. На площади Сен-Жермен находилась древняя приходская церковь. В ней были обнаружены два антропоморфных свинцовых саркофага, датированные XVII-XVIII веками. На одном из них покоилась свинцовая урна, изготовленная в форме сердца, так называемый "кардиотаф".

В 2015 году оба гроба стали предметом лабораторных исследований. Внутри них был найдены скелеты взрослых людей, чьи черепа были вскрыты. Это говорит о том, что тела были подвергнуты ритуалу бальзамирования. А это, в свою очередь, указывает на то, что погребенные были людьми очень высокого социального статуса. Ученые сразу предположили, что это были представители линии графов Флерских.

Погребальная урна не изучалась до наших дней. Кстати, ученые отмечают, что она находится в идеальном состоянии. Дело в том, что кардиотафы часто встречаются в приходских и монастырских церквях. Они были предназначены для хранения сердца умершего человека после того, как в процессе бальзамирования из его тела вынимали внутренние органы. Это была обычная для европейских элит погребальная практика, которая получила наиболее широкое распространение между XVI и XVIII веками.

Найденный кардиотаф был вскрыт с помощью небольшой электрической циркулярной пилы. В нем был обнаружен наполнитель, изготовленный из какого-то зернистого рыхлого материала коричневого цвета, обладающего приятным ароматом.

Фото: iStock
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Внутри этого наполнителя исследователи обнаружили мумифицированное сердце. Из него был взят образец ДНК, который теперь будет сравнен с образцами ДНК двух человек, эксгумированных в 2015 году. Это поможет определить, принадлежит ли сердце человеку, захороненному в свинцовом гробу, или оно принадлежит какому-то другому члену графской семьи?

Сердце было передано в анатомическую лабораторию для препарирования. Установлено, что оно не было обернуто ни жгутом, ни полотном, как некоторые сердца, ранее обнаруженные при раскопках в монастыре якобинцев в Ренне.

Ученые также говорят, что сердце, как и урна, очень хорошо сохранилось. Это доказывает, что бальзамирование органов в тот период времени было очень эффективным. Дальнейшие исследования помогут определить, какие ингредиенты использовались для мумификации и что именно служило наполнителем, на века обеспечившим удивительную сохранность органической ткани.

Вероятно, для этого использовалась смесь разных растений, на что, например, указывает сильный запах перечной мяты и наличие гранулированного вещества, которое, вероятно, является пыльцевыми зернами.

Анализ ДНК позволит завершить процесс идентификации личности погребенных людей. Ученые предполагают, что это могли быть и не графы, а бароны - представители знатной семьи, обосновавшейся здесь в XV веке. В любом случае понятно, что это были знатные люди с высоким статусом.

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