Захарова: Большинство стран объективно оценивают итоги Второй мировой

Большинство стран объективно оценивают итоги Второй мировой войны и понимают, как важно соблюдать принципы ООН, чтобы ужасы войны не повторялись. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с принятием 75-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

"Особенно отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны, чтит память погибших в борьбе с "коричневой чумой" и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны подобных тем, которые были порождены преступной идеологией и практикой нацизма. Убеждены, что принятие резолюции в год 75-летия Победы во Второй мировой войне, создания ООН и учреждения Нюрнбергского трибунала имеет особое символическое значение", - заявила Захарова.

Она также отметила, что непреложная актуальность и злободневность российской инициативы становится все очевиднее на фоне попыток исторического ревизионизма, участившихся в последние годы поползновений по героизации нацизма и распространению неонацизма, а также роста расизма и ксенофобии. Как рассказала Захарова, в принятой резолюции осуждаются такие явления, как война с памятниками борцам с нацизмом, обеление участников нацистского движения и его коллаборационистов, а также законодательный запрет на использование ассоциируемой с Победой символики.

При этом официальный представитель российского МИД выразила сожаление, что не все разделяют такой подход. "Вновь против данного документа выступили США и Украина, а ряд западных делегаций, включая государства-члены ЕС, воздержался при голосовании", - рассказала дипломат.

В минувшую среду Генеральная ассамблея ООН на заседании приняла российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 130 стран, США и Украина традиционно высказались против. 51 государство воздержались, в том числе Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Франция и Турция.