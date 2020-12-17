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17.12.2020 22:32
Рубрика: Экономика

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Зарина Догузова: Нацпроект по туризму предоставит россиянам больше возможностей для доступных и интересных путешествий
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 286(8340)
В 2021 году в России ожидается принятие национального проекта по развитию туризма, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Его цель - раcширить возможности интересного и доступного отдыха по стране для россиян.
Зарина Догузова: Гранты будут выделены на создание инфраструктуры для комфортного отдыха на природе. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Зарина Догузова: Гранты будут выделены на создание инфраструктуры для комфортного отдыха на природе. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Зарина Догузова: Гранты будут выделены на создание инфраструктуры для комфортного отдыха на природе. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Официально

Зарина Догузова: В этом году мы вместе с отраслью и регионами многое делали впервые: от беспрецедентной программы "туристического кешбэка" до запуска новых чартерных направлений, повысивших доступность путешествий и значительно расширивших географию поездок по стране. Впервые учредили конкурс на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма и включили предприятия гостеприимства в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей экономики. И конечно, историческим по своей важности стало решение президента о создании национального проекта по туризму.

Фото: Reuters
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Россия обладает огромным, не реализованным туристическим потенциалом, это является ключевой предпосылкой к созданию нацпроекта, в основе которого лежит колоссальное значение отрасли туризма для людей, экономики и государства. Проанализировав основные проблемы, мы выделили три больших направления работы: развитие туристической инфраструктуры и создание качественных туристических продуктов, повышение доступности туристических продуктов и информированности о них, цифровизация отрасли, а также совершенствование управления в сфере туризма, снижения административных барьеров. По этим направлениям должен быть сформирован взаимосвязанный инструментарий мер поддержки.

Что касается снижения стоимости и формирования новых направлений, то в этом году уже были предприняты существенные шаги в этой большой работе: "туристический кешбэк", запуск новых чартеров и грантовая поддержка предпринимателей. И, конечно, Ростуризм планирует продолжить реализацию этих программ, в том числе в рамках национального проекта.

"Туристический кешбэк" - действительно беспрецедентная программа. Впервые государство деньгами возвращало часть средств, потраченных на отдых. В общей сложности программой воспользовались около 300 тысяч человек. Многие смогли доступно отдохнуть в бархатный сезон. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос увеличился до 75%, кто-то выбрал новые направления для путешествий в конце осени или на зимние каникулы. Программа также позволила поддержать туристическую отрасль и региональные экономики в условиях пандемии, сохранить миллионы рабочих мест в индустрии гостеприимства.

Расширилась полетная программа по стране. Чартеры впервые полетели на Алтай, Байкал, Хакасию, в Калининградскую область, что позволило значительно снизить стоимость путевок для туристов и сделать эти привлекательные туристические направления доступнее. Работа по формированию новых предложений продолжается, в зимний период чартерные рейсы полетят в Шерегеш, Мурманск, Челябинскую область, Кавказ, на Новый год - в Великий Устюг, в начале февраля - в Республику Бурятия, на Байкал.

Кроме того, мы поддержали малый и средний бизнес в реализации проектов по туризму. В этом году впервые Ростуризмом при поддержке правительства был учрежден конкурс на получения грантов для развития внутреннего и въездного туризма. На рассмотрение был подан 4061 проект. По условиям конкурса, максимальная сумма гранта не превысит три миллиона рублей, а получатели грантов, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, вложат в свой проект собственные средства - не менее 30%. Финансирование будет выделено на проекты, связанные с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе - строительством современных кемпингов, автокемпингов, модульных отелей, разработкой новых туристских маршрутов и благоустройством уже существующих. Поддержку получат проекты, направленные на создание доступной среды и новых маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые в 2020 году были поставлены чартеры на Байкал. За счет этого отдых стоил дешевле

В этом году дан колоссальный толчок всем процессам по опережающему развитию туризма и становлению индустрии гостеприимства как стратегически значимой отрасли экономики, в центре которой всегда стоит человек. Однако впереди самое сложное - годы системной работы.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов/ Евгений Гайва
Экономика Туризм Развитие туризма в России Национальные проекты 2019-2024

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