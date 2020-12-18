400 тысяч доз американской вакцины Moderna списаны из-за нарушения техпроцесса

Американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в госпрограмме по разработке и применению вакцины, рассказал в интервью Bloomberg, что американский производитель вакцины против коронавируса mRNA-1273 компания Moderna вынуждена была списать 400 тысяч доз лекарства на заключительной стадии производства "из-за проблем с фильтрацией". Впрочем, отметил Слауи, подобный сбой вполне характерен для сложных технологических процессов при производстве лекарств.

При этом представитель компании-производителя лекарства Рэй Джордан заявил, что Moderna все равно сможет произвести, как и было запланировано, 20 миллионов доз в текущем месяце и 85-100 миллионов доз в первом квартале 2021 года.

Ранее было заявлено, что эффективность вакцины Moderna составляет 94 процента. Она была исследована на 30 тысячах добровольцев.

Что интересно, государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета и защите прав потребителей Ева Де Блекер обнародовала в своем Twitter закупочные цены на некоторые вакцины против коронавируса. Через некоторое время она удалила публикацию и подчеркнула, что эти цифры "неокончательные". В обнародованных данных фигурировали следующие закупочные цены: одна доза вакцины AstraZeneca будет стоить 1,78 евро, Johnson & Johnson - 8,5 доллара, Sanofi и GSK - 7,56 евро, BioNTech и Pfizer - 12 евро, CureVac - 10 евро, Moderna - 18 долларов.

Еврокомиссия уже объявила о покупке 160 миллионов доз вакцины Moderna, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщает компания-производитель. "Биотехнологическая компания Moderna, разрабатывающая инновационные медицинские препараты и вакцины нового поколения революционных лекарств, объявила, что Европейская комиссия воспользовалась опцией на закупку дополнительно 80 млн доз mRNA-1273 - вакцины-кандидата Moderna от COVID-19. Таким образом, Еврокомиссия суммарно закупит 160 млн доз", сказано на сайте компании.

На 18 декабря известно также, что США закупят 200 миллионов доз вакцины Moderna плюс опцион еще на 300 миллионов, Япония приобретет 50 миллионов доз, Канада - 40 миллионов плюс опцион на 16 миллионов доз. Швейцария заказала 7,5 миллиона доз, Великобритания - 7 миллионов, Израиль - 6 миллионов.