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AirPods Max разобрали до винтиков

Текст:   Виктория Чернышева
18.12.2020,  
16:48
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Специалисты портала Ifixit решили посмотреть, что внутри у самых дорогих наушников Apple - AirPods Max, официальная продажа которых стартовала на днях.

В России устройство стоит 62 990 рублей. За эту сумму вы получите два фирменных 40-миллиметровых динамика, драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами, чипы Apple H1, восемь микрофонов, обеспечивающих функцию активного шумоподавления, Bluetooth 5.0 с поддержкой AAC и чехол Smart Case, в котором наушники переходят в режим сверхнизкого энергопотребления.

Стартовали продажи самых дорогих наушников Apple

Если вы захотите сделать AirPods Max проводными, придется отдельно приобрести кабель с 3,5-миллиметровым входом.

При разборе эксперты отметили, что динамики и магниты в них закреплены винтом, что было расценено как "отличный знак". Также винтами казались закреплены и другие детали. Однако, кроме этого, ряд запчастей оказались посажены на клей, что усложняет ремонт.

Общую оценку ремонтопригодности AirPods Max эксперты пока давать не стали - пообещали сделать это в ближайшее время.

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