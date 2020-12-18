3 декабря 2020 г. в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась Всероссийская онлайн-конференция "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: опыт, реалии, перспективы".

С приветственным словом к участникам конференции обратился первый заместитель Министра просвещения Д. Е. Глушко, который отметил, что "возможность выражения мнения участниками образовательного процесса о качестве условий осуществления образовательной деятельности дает реальный результат улучшения таких условий. Во взаимодействии с общественными советами, региональными органами власти, гражданами и образовательными организациями формируется опыт повышения качества условий образовательной деятельности". Также в речи была обозначена роль общественных советов и участников образовательного процесса в обеспечении независимости проведения оценки.

В своей приветственной речи председатель Общественного совета при Минпросвещения России по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями (далее - НОКО) А. Б. Милкус отметил, что "НОКО - это попытка стимулировать сервисы, которые существуют в образовательных организациях".

Распространение вирусной инфекции в 2020 году внесло коррективы в организацию и проведение НОКО. Особенности проведения в текущем году такой оценки прокомментировал представитель федерального оператора А. Р. Ганеев. Спикер подчеркнул, что к выезду в 2020 году допускались специалисты исключительно после термометрии и без признаков острого респираторного заболевания, при посещении образовательной организации эксперт должен был иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства для обработки рук и пр.), а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 при необходимости. А. Р. Ганеев также рассказал о сайте noko-edu.ru, который стал площадкой для сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности, рассказал о формировании объема генеральной и выборочной совокупностей при проведении анкетирования респондентов, об особенностях использования методов сбора информации для расчета каждого показателя НОКО.

С каждым годом становится все более важным формирование культуры проведения НОКО, включение в ее процесс не только обучающихся, но и их родителей (законных представителей). По мнению ответственного секретаря координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", члена Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО А. В. Гусева, "наша общая задача состоит в том, чтобы максимальному количеству людей стало понятно, как и для чего происходит эта процедура".

В ходе проведения круглого стола "Независимая оценка качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году: региональные особенности, достижения и перспективы" обсуждались особенности проведения НОКО на региональном и муниципальном уровнях. Своим опытом поделились Т. А. Абрамова, руководитель центра мониторинга качества образования "Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования" Иркутской области, и В. Н. Гордиенко, заместитель начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска Иркутской области. Спикерами отмечено, что активное взаимодействие органов управления образованием всех уровней во многом обеспечивает как эффективность процедуры НОКО, так и способствует выработке качественных решений по итогам анализа результатов НОКО.

Специфика работы оператора проведения НОКО, озвученная в докладах Д. Ф. Барсуковой, руководителя ООО "Лаборатория-С" (Республика Башкортостан) и Е. Л. Бураковой, директора по развитию ООО "Марагда" (Республика Ингушетия), вызвала живой интерес аудитории. Участники дискуссии пришли к выводу, что поскольку в проведении НОКО важную роль играет позиция заказчика, то при попытках каким-либо образом влиять на оператора, необходимо подключать общественные советы по НОКО для разрешения проблемных ситуаций и недопущения искажения результатов НОКО. В целом представленный опыт региональных организаций-операторов позволяет говорить о положительном эффекте проведения процедуры НОКО.

Также в ходе конференции экспертами в сфере образования отмечено, что выработанные в ходе прошлогодней межрегиональной конференции по НОКО Методические рекомендации Минпросвещения России позволили сформировать комплексное представление о работах по проведению НОКО, структурировали и регламентировали процедурные моменты, что упростило работу региональным операторам и образовательным организациям, в отношении которых проводится НОКО.

Говоря о повышении качества предоставления образовательных услуг, особое внимание было уделено доступной образовательной среде для инвалидов и лиц с ОВЗ. В ходе панельной дискуссии "Влияние независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг на качество образования в России: опыт, мнения, ожидания" был представлен опыт реализации мероприятий по улучшению качества условий оказания образовательных услуг организациями - участниками НОКО. Так, начальник Управления социального развития Департамента социальной реабилитации администрации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" М. Г. Вострикова обратила внимание участников конференции на создании комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. Докладчиком отмечено, что необходимо не номинально относиться к приобретению того или иного оборудования для инвалидов, но обеспечивать возможность использования его обучающимися.

В выступлениях С. В. Поройского (проректор по учебной работе, заведующий кафедрой медицины катастроф ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России), И. В. Сивцовой (директор лицея ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"), С. В. Карелиной (заместитель директора по научной и воспитательной работе ФГБОУ СПО "Волго- Каспийский морской рыбопромышленный колледж"), а также Н. М. Мусина (директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава России) были выделены общие подходы к повышению качества условий осуществления образовательной деятельности по результатам НОКО, где ключевой пункт - составление плана устранения выявленных недостатков и четкое его выполнение.

На конференции Федеральным казначейством (О. В. Власовой) было презентовано новое мобильное приложение для проведения НОКО, включающее личные кабинеты гражданина и оператора на сайте bus.gov.ru. О. В. Власова также обозначила планы реализации новых инструментов НОКО на 2021 год, которые позволят повысить объективность проведения НОКО, создать механизмы для улучшения качества условий оказания услуг, обеспечить востребованность рейтинга НОКО.

Всероссийская онлайн-конференция в очередной раз подтвердила необходимость и целесообразность развития механизмов и процедур НОКО как инструмента повышения качества образования в целом.

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