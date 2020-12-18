На Нептуне заметили аномальный шторм размером с Атлантический океан

Телескоп Hubble смог заснять аномальный шторм на Нептуне. На снимке он выглядит как два пятна, но ученые называют его чудовищным и отмечают, что его ширина больше Атлантического океана и составляет больше семи тысяч километров. Об этом сообщается на сайте NASA.

Шторм также отличился своим поведением. Обычно темные вихри Нептуна образуются в средних широтах и затем перемещаются к экватору, где исчезают. В этот раз все произошло иначе.

Телескоп обнаружил шторм в 2018 году в северном полушарии. Наблюдения через год показали, что он двигается к экватору, где предполагалось, он исчезнет. Однако к августу 2020 направление изменилось, и он вернулся к северу. Ученые в течение 30 лет наблюдали за похожими пятнами, но такое непредсказуемое поведение было зафиксировано впервые. Озадачило наблюдателей и второе пятно, шириной больше шести тысяч километров, но оно исчезло. Возможно, когда-то оно был частью большого вихря, которое отделилось.

- Мы взволнованы этими наблюдениями, потому что этот меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна, - передают в сообщении слова Майкла Вонга из Калифорнийского университета в Беркли. - Этот процесс еще никогда не наблюдался. Мы видели, как несколько других темных пятен исчезают, и они исчезли, но мы никогда не видели, чтобы что-то нарушалось, даже если это предсказано компьютерным моделированием.

Ученые предполагали, что появление "младшего пятна" - знак того, что старый вихрь разрушается, но этого не произошло.

Рождение таких пятен пока остается загадкой, и исследователи продолжают анализировать данные, чтобы понять природу явления. Так или иначе - последний шторм стал наиболее изученным.