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18.12.2020 16:01
Рубрика: Общество

На Нептуне заметили аномальный шторм размером с Атлантический океан

Текст: Юлия Мякишева
Фото: NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison) Фото: NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison)
Фото: NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison)

Телескоп Hubble смог заснять аномальный шторм на Нептуне. На снимке он выглядит как два пятна, но ученые называют его чудовищным и отмечают, что его ширина больше Атлантического океана и составляет больше семи тысяч километров. Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото: ESA/Hubble & NASA, W. Blair Ackn
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Шторм также отличился своим поведением. Обычно темные вихри Нептуна образуются в средних широтах и затем перемещаются к экватору, где исчезают. В этот раз все произошло иначе.

Телескоп обнаружил шторм в 2018 году в северном полушарии. Наблюдения через год показали, что он двигается к экватору, где предполагалось, он исчезнет. Однако к августу 2020 направление изменилось, и он вернулся к северу. Ученые в течение 30 лет наблюдали за похожими пятнами, но такое непредсказуемое поведение было зафиксировано впервые. Озадачило наблюдателей и второе пятно, шириной больше шести тысяч километров, но оно исчезло. Возможно, когда-то оно был частью большого вихря, которое отделилось.

- Мы взволнованы этими наблюдениями, потому что этот меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна, - передают в сообщении слова Майкла Вонга из Калифорнийского университета в Беркли. - Этот процесс еще никогда не наблюдался. Мы видели, как несколько других темных пятен исчезают, и они исчезли, но мы никогда не видели, чтобы что-то нарушалось, даже если это предсказано компьютерным моделированием.

Ученые предполагали, что появление "младшего пятна" - знак того, что старый вихрь разрушается, но этого не произошло.

Рождение таких пятен пока остается загадкой, и исследователи продолжают анализировать данные, чтобы понять природу явления. Так или иначе - последний шторм стал наиболее изученным.

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