Арестован бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко

Московский гарнизонный военный суд арестовал на месяц бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко.

Генерал-лейтенанта, курировавшего в Росгвардии службу тыла, обвиняют в организации мошенничества при закупке в 2017-2019 годах обмундирования для ведомства по завышенным ценам с ущербом почти на 700 миллионов рублей. В уголовном деле, как утверждают источники "РГ", есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика. Впрочем, известно, что Сергей Милейко себя виновным не признает.

Но это не единственное дело, возбужденное в отношении генерала. В октябре его задержали и заключили под стражу после возбуждения уголовного дела по статье159 УК РФ -"Мошенничество". Выяснилось, что мошенничество генерал совершил, воспользовавшись служебным положением. В подмосковной Балашихе он помог своей супруге приобрести в здании, принадлежащей воинской части, нежилое помещения за 980 тысяч рублей. Это примерно на 20 миллионов рублей меньше реальной стоимости. В помещении была открыта парикмахерская. Показания на генерала дал один из его подчиненных, которому он приказал "организовать" сделку с недвижимостью. Он признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

В тот раз Сергея Милейко отпустили под обязательную явку.

Кстати, тогда официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил СМИ, что с июля 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в Федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны Главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Ну, а затем этой историей занялись следователи.