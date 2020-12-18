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18.12.2020 15:34
Рубрика: Общество

"Автор тута был неправ": Названы частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Федеральный институт педагогических измерений, подведомственный Рособрнадзору, открыл на своем официальном сайте новый раздел "Навигатор подготовки", в котором публикуются материалы для самостоятельной подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам.

- Не реже одного раза в месяц в нем будут публиковаться и другие материалы, включающие ссылки на главы и параграфы учебников федерального перечня Минпросвещения России, уроки Российской электронной школы, задания открытых банков ОГЭ и ЕГЭ, - сообщает Рособрнадзор.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Какие конкретные советы даются выпускникам? Возьмем, к примеру, самый массовый предмет ЕГЭ - русский язык. Здесь разбираются самые частые ошибки, над которыми стоит поработать. Например, ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: "Им двигает чувство сострадания" (норма: движет);

2) неправильное образование временных форм глаголов: "Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно" (следует: ...даст.., научит... или ...дает..., учит...);

3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: "Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста" (следует: стекавшие);

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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4) ошибки при образовании деепричастий: "Вышев на сцену, певцы поклонились" (норма: выйдя);

5) неправильное употребление наречий: "Автор тута был не прав" (норма: тут);

6) ошибки, связанные с употреблением частиц: "Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника".

Грамматико-синтаксические ошибки:

1) употребление сказуемого в форме 3-го лица (или среднего рода) независимо от рода и числа подлежащего: "Чтобы приносить пользу Родине, нужно: ...смелость, знания, честность" (вместо: ...нужны смелость, знания, честность);

2) отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится: "В тексте всего раскрываются две проблемы" (вместо: "... раскрываются всего две проблемы");

3) неоправданный пропуск подлежащего: "Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста";

4) объединение сочинительной связью простого и сложного предложений: "Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием "умный" связывалось представление о вольнодумстве" (правильно: ...но и как вольнодумство);

5) смещение конструкции: "Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения" (правильно: это художественная сторона произведения).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Орфография: темы, на повторение которых нужно обратить особое внимание:

1) написание гласных в личных окончаниях глаголов (строят, колют, возят);

2) написание гласных в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов (порожек, серебряный, беседовать);

3) написание двойных согласных (килограмм, галерея, артиллерия);

4) написание твердых и мягких согласных (возьми, бантик);

5) ошибки в слитном, раздельном или дефисном написании слова (встарь, по-дорожному, красно-белый);

6) ошибки в написании строчных и прописных букв (МХАТ, масленица);

7) -Н-или -НН-в суффиксах прилагательных, причастий, наречий;

8) слитное и раздельное написание служебных и знаменательных слов-омофонов: тоже /то же, потому / по тому, чтобы / что бы и т.п.

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