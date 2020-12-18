Беларусь будет председательствовать в СНГ в 2021 году

А в качестве сопредседателей в СНГ в наступающем году будут Узбекистан, который председательствовал в этом году, и Казахстан, которому должно перейти председательство в 2022 году после Беларуси, уточняет агентство.

Кстати, очередное заседание Совета глав государств СНГ белорусская сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске. "Мы очень надеемся, что наша очередная встреча пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске", - подчеркнул, закрывая заседание, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.