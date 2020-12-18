В мире
18.12.2020 15:28
Текст: Юрий Сизов

Беларусь будет председательствовать в СНГ в 2021 году

 В юбилейный для Содружества Независимых Государств год - 2021-й - председательствовать в СНГ будет Республика Беларусь. Решение об этом, как и ожидалось, было принято 18 декабря на саммите стран Содружества, информирует БЕЛТА.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Алексей Дружинин/РИА Новости

А в качестве сопредседателей в СНГ в наступающем году будут Узбекистан, который председательствовал в этом году, и Казахстан, которому должно перейти председательство в 2022 году после Беларуси, уточняет агентство.

Кстати, очередное заседание Совета глав государств СНГ белорусская сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске. "Мы очень надеемся, что наша очередная встреча пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске", - подчеркнул, закрывая заседание, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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