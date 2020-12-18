Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини

48-летний дважды лауреат премии "Оскар" Бен Аффлек снимется в ленте о секретной стороне жизни иллюзиониста Гарри Гудини. При этом роль у Бена не главная - человека из спецслужб, который с фокусником работал.

Фильм "Тайная жизнь Гудини" - долгострой с более чем десятилетней историей. Одно время к нему был приписан Джонни Депп - на роль Гудини, но не срослось.

Скрипт основан на одноименной книге Ларри Сломана и Уильяма Калуша, авторы которой расписывают, что Гудини являлся шпионом Британии, специализируясь на оккультных вопросах.

При этом иллюзионист неоднократно наезжал с гастролями в Россию (в частности, в качестве концертного номера сумев выбраться из камеры смертников в Бутырке) и был вхож к знати - вплоть до царя Николая II.

Режиссером проекта может стать Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10", сериалы "Черное зеркало" и "Пацаны"), передает /Film.

По датам и остальному касту определенности еще нет.