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18.12.2020 17:53
Рубрика: Культура

Берлинский кинофестиваль пройдет онлайн

Текст: Валерий Кичин
Вечером 18 декабря администрация Берлинского международного кинофестиваля распространила официальный пресс-релиз о своих планах, изменившихся в связи с нарастанием в Германии пандемии COVID-19.
Фото: GERARD JULIEN / AFP Фото: GERARD JULIEN / AFP
Фото: GERARD JULIEN / AFP

Речь идет о разработанном дирекцией новом формате фестиваля 2021 года. Согласно этому плану, 71-й Берлинале пройдет не в феврале, как обычно, а в марте, причем онлайн и будет доступен только для профессионалов. Точно так же онлайн с 1 по 5 марта пройдут и его традиционные секции: Европейский кинорынок, Рынок копродукций, Berlinale Talents и Всемирный кинофонд. А для публики состоится летний выпуск фестиваля в июне - лучшие премьеры Берлинале покажут в кинотеатрах и на открытых площадках.

Фото: Kinoman / youtube
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"У нас есть огромное желание встретиться наконец лицом к лицу, - заверила исполнительный директор Берлинале Мариэтт Риссенбек. - Но текущая ситуация не позволяет провести фестиваль в его традиционном виде в феврале, хотя крайне важно, чтобы наш кинорынок все-таки состоялся в первом квартале года. Принятое нами решение имеет в виду сохранить здоровье наших гостей и в то же время поддержать на плаву киноиндустрию. Ну, а летом мы сможем вернуть кинопраздник и публике".

Сейчас продолжается отбор фильмов для конкурса и внеконкурсных программ Берлинале. Результаты отбора будут опубликованы в феврале. Международное жюри посмотрит конкурсные фильмы в Берлине и определит лауреатов. Фильмы-победители составят программу июньских показов для публики. Именно тогда и состоится церемония торжественного открытия 71-го Берлинского фестиваля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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