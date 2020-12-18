Берлинский кинофестиваль пройдет онлайн

Вечером 18 декабря администрация Берлинского международного кинофестиваля распространила официальный пресс-релиз о своих планах, изменившихся в связи с нарастанием в Германии пандемии COVID-19.

Речь идет о разработанном дирекцией новом формате фестиваля 2021 года. Согласно этому плану, 71-й Берлинале пройдет не в феврале, как обычно, а в марте, причем онлайн и будет доступен только для профессионалов. Точно так же онлайн с 1 по 5 марта пройдут и его традиционные секции: Европейский кинорынок, Рынок копродукций, Berlinale Talents и Всемирный кинофонд. А для публики состоится летний выпуск фестиваля в июне - лучшие премьеры Берлинале покажут в кинотеатрах и на открытых площадках.

"У нас есть огромное желание встретиться наконец лицом к лицу, - заверила исполнительный директор Берлинале Мариэтт Риссенбек. - Но текущая ситуация не позволяет провести фестиваль в его традиционном виде в феврале, хотя крайне важно, чтобы наш кинорынок все-таки состоялся в первом квартале года. Принятое нами решение имеет в виду сохранить здоровье наших гостей и в то же время поддержать на плаву киноиндустрию. Ну, а летом мы сможем вернуть кинопраздник и публике".

Сейчас продолжается отбор фильмов для конкурса и внеконкурсных программ Берлинале. Результаты отбора будут опубликованы в феврале. Международное жюри посмотрит конкурсные фильмы в Берлине и определит лауреатов. Фильмы-победители составят программу июньских показов для публики. Именно тогда и состоится церемония торжественного открытия 71-го Берлинского фестиваля.