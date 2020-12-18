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Blizzard открыла регистрацию для участия в тестировании Diablo Immortal

Текст:   Богдан Бобров
18.12.2020,  
13:30
Фото: Blizzard Фото: Blizzard
Фото: Blizzard

Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске альфа-тестирования игры для мобильных платформ Diablo Immortal. Об этом сообщил ведущий дизайнер проекта Ваятт Чен.

Для получения возможности участия в технической альфе необходимо зарегистрироваться на специальной странице.

В представленной версии будут доступны четыре класса персонажей из шести, а максимальная прокачка будет ограничена 45-м уровнем.

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Дата релиза Diablo Immortal не сообщается, но известно, что проект выйдет на iOS и Android.

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