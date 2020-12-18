Blizzard открыла регистрацию для участия в тестировании Diablo Immortal

Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске альфа-тестирования игры для мобильных платформ Diablo Immortal. Об этом сообщил ведущий дизайнер проекта Ваятт Чен.

Для получения возможности участия в технической альфе необходимо зарегистрироваться на специальной странице.

В представленной версии будут доступны четыре класса персонажей из шести, а максимальная прокачка будет ограничена 45-м уровнем.

Дата релиза Diablo Immortal не сообщается, но известно, что проект выйдет на iOS и Android.